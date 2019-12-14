沉溺網路的孩子會學壞？7個方法教養3C小孩

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 親子天下 01【制訂合適的網路使用時間】

自從電腦誕生以來，你每天的職場與日常生活，早就已經離不開網路了吧？

這一個在網路上過日子的時代，你會在網路上賺錢、在網路上消費、在網路上抒發和交流情感。

但是這樣的生活，如果轉到孩子身上，光是想到讓孩子們接觸3C，你是不是就會充滿矛盾？

「禁止孩子使用網路」是跟不上科技發展速度的，上網這件事，已經愈來愈難管，你完全防不勝防。

美國有一份最新統計指出，美國人普遍持有智慧型手機的年齡平均是在10歲上下。

根據台灣網路成癮輔導網研究團隊系列調查，小學3到6年級的網路成癮盛行率為百分之18.8，國、高中是百分之20.2，大學則是百分之20.3，平均來說，每5個人就有1個人網路成癮。

若你很擔心孩子會沉迷於網路世界，有專家建議，你可以事先訂出玩3C的規則，「跟孩子約定玩遊戲的時間」，就是管理孩子上網的第一步。

專家也建議，你最好要跟孩子一起玩，才能知道他們在玩什麼；如果你不會玩，也應該要了解遊戲的特性。

如果孩子玩的線上遊戲，是那種不需要跟他人團隊合作的遊戲，進度比較能夠由他們自行掌控，你可以提早10分鐘提醒孩子，讓他們有心理準備開始「收尾」，通常他們可以準時。

不過，有些遊戲是無法「說停就停」的，有的遊戲有一定的階段任務、關卡、

有的遊戲則是需要團隊合作。

例如，風行的《傳說對決》，就是一個「團隊」的遊戲，過程中當然不是你一個人說了算，不僅團隊溝通非常的重要，遊戲玩到一半，你突然抽身，團隊玩不下去，你也會信用受損。

聽到這裡是不是有些驚訝？你若不能理解孩子玩的遊戲，與他們在遊戲中的心情，採取強硬關機的態度，只會增加更多親子衝突喔！

那你可能也會有疑問，遇到不能說停就停的遊戲，該如何約定玩遊戲的時間呢？

你跟孩子遊戲時間的約定，可以採取「總量管制」原則，每天可以視狀況彈性調整。

例如，今天多玩了10分鐘，明天扣回來；同樣的，如果今天提前5分鐘結束遊戲，可以加到明天。

如果遇到到了約定時間，還不能馬上關機的時候，你可以「走到螢幕前，關心他現在遊戲玩到什麼階段、發生什麼事」，對孩子來說，如果你對他熱衷的遊戲感興趣，他也比較能聽從你的意見、遵守約定。

科技網路使我們的生活便利，當孩子還小的時候，你可以為孩子建立健康的網路使用習慣，控制使用網路的時間會是很好的第一步，提早10分鐘提醒準備收尾、或採取「總量管制」視狀況彈性調整，並且陪伴、鼓勵他們探索網路，與他們討論網路話題，這些都能帶著孩子安全在網路生活中上路。

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