親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介
2020台北國際書展

弒父篡位迷美色 雍正被黑300年 清宮劇亂演 原因讓人意外

罵警網軍肉搜全家倒楣 藍議員徐弘庭今道歉了

歐洲最美10大小鎮：5條珍藏旅遊線

2019-12-08 10:10一刻鯨選

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）
分享

內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 林瑞昌 02【奧地利_哈斯達特：鹽礦的白金傳奇】

你可能有聽說過，有一個小鎮的名字，叫「哈斯達特」（Hallstatt）。清澈的湖水、綠色盎然的山、湖邊小小的、可愛的幾棟房子，而房子旁邊是教堂的高高細細的尖塔。在歐洲風景明信片、攝影作品中，曝光度最高應該就是這個畫面了，是的，這裡就是「哈斯達特」。

2、3000年前的時候，塞爾特文明就來到這個地方建城，然後遺留下相關的文物。為什麼呢？很多人一定很好奇。

原因就是因為在這一個山裡面，發現大量的「鹽巴」。這個「鹽」對中古世紀的歐洲人來講，它其實就是「白色的黃金」，因為整個奧地利的國家都沒有靠海，如果你需要鹽巴，你就必須到山裡面去挖，也就是我們所謂的「岩鹽」。

當時塞爾特人來到這個地方，也發現山裡面有這個白色的黃金──鹽巴，所以就在這個地方採鹽，久而久之居住了下來，就形成了一個聚落、形成了一個小鎮。

它是目前人類所僅存最古老的鹽礦，有將近3000年左右的歷史。

鹽礦的體驗，非常非常有趣，因為它同時是知性的、也是娛樂性的。以前人在這邊採鹽礦，他從山裡面慢慢的挖、慢慢的挖，一點一滴把它挖出來，那如果他繼續再往下挖的時候，它必須像地下室的概念，一層一層的往下挖，所以你可以看到塞爾特人當時他們採鹽巴所遺留下來、將近3000年前的木頭梯子。

那當他們要從比較高的層面到低的層面的時候，為了要節省時間，你會發現他們不用「走」的，他們是用「滑」的，所以你在參觀鹽礦的過程，你除了瞭解鹽礦當時他們採收的狀況跟過程，你還可以體驗坐溜滑梯，從頭到尾會有兩段，那坐溜滑梯的時候，還會有專門的人員幫你拍照作留念。

鹽礦參觀完之後，最後離開也不是走路出來，可以坐這個「板凳車」，要前胸貼後背的板凳車。因為那個時候我們已經在山的深處了，你從山的深處裡再走到戶外的話，就不需要再辛苦的走路。

所以在哈斯達特這個小鎮，除了美麗的風景，我覺得它非常值得一遊，同時在這個地方，記得停留時間要多一點，因為它還有很多很好玩、值得參觀的地方。

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

歐洲最美10大小鎮：5條珍藏旅遊線（圖／一刻鯨選　提供）
歐洲最美10大小鎮：5條珍藏旅遊線（圖／一刻鯨選　提供）
分享

一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

課程介紹：https://jinfm.net/channel/57

溜滑梯奧地利攝影

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
瞭解更多一刻鯨選

相關新聞

「亂」時代 台灣人不看小說看心理書

2019-12-07 23:47

台灣書市職人書發光 少子化童書更夯

2019-12-07 23:53

捐兩千餘件文物 教授楊儒賓愛收藏 寧買字不買房

2019-12-07 23:57

見證1949遷台文物 教授贈清大

2019-12-07 23:56

最大日本手作市集 今華山現蹤

2019-12-06 00:44

時光の手箱 演繹基隆顏家故事

2019-12-05 23:23

最豪華恐龍展 優惠票倒數開賣

2019-12-05 00:59

當代藝術饗宴 佳士得香港秋拍飆百億

2019-12-04 23:52

國家文藝獎王秋華 首位獲獎女建築師

2019-12-03 23:54

博客來公布暢銷書榜 三大類型帶動書市成長

2019-12-03 23:46

張正傑拉琴驚見眼中6公分「毛毛蟲」 音樂會後速急診

2019-12-03 18:33

國家文藝獎七位得主出爐 得獎理由看這裡

2019-12-03 17:11

兩廳院企業專場爭議 國表藝：場館自決

2019-12-03 14:39

自創地誌書法寫地名 陳世憲捐版權給台灣

2019-12-03 12:44

2019百大暢銷電子書 商管財經類書籍占5成

2019-12-02 19:55

讀者12月號 細說雍正成功之道

2019-12-01 23:56

嗨翻金馬 「台灣有個好萊塢」明年重現台語片年代

2019-12-01 22:11

《阿飛夕亞》看AI的人類復育計畫 新社員BL經典

2019-12-01 22:04

有藝思／阿飛夕亞看末日人類 台灣有個好萊塢重回往日

2019-12-01 13:33

回到18世紀的啟蒙時代 尋找現代的失落與狂暴

2019-12-01 09:30

蛞蝓+數學+為父圓夢 他獲中信新銳美術獎

2019-12-01 00:17

九份14場免費展演 重現看戲時光

2019-11-30 23:43

埃及絕美皇后 娜芙蒂蒂將登台

2019-11-30 00:19

劇團台味滿滿！乩童、線香、塑膠椅躍上巴黎舞台

2019-11-30 00:13

日本150組手作職人 下周聚華山

2019-11-28 23:58

金馬獎澎湃開場 「台灣有個好萊塢」原來還沒演完

2019-11-28 03:59

福井恐龍大軍 下月占領華山

2019-11-28 00:20

2020「金蝶獎」13本準得獎名單公布　金銀銅獎得主明年初揭曉

2019-11-27 15:05

金馬開幕音樂劇 一月登國家劇院

2019-11-26 00:22

有藝思／大野一雄雙人舞重現、盜火厭世二重奏

2019-11-24 13:39

一個裸女兩點四個億！「五裸女」再度刷新常玉畫作紀錄

2019-11-24 02:07

一刻鯨選生日慶回饋！加值770元即獲1122點

2019-11-23 08:00

國王座椅 揭圖坦卡門曾改名

2019-11-23 00:51

講座／中國歷史關鍵時刻 香港扮樞紐

2019-11-23 00:28

余英時：民主靠文化支撐 文化靠修養實踐

2019-11-23 00:23

在地有聲內容平台〈一刻鯨選〉滿周歲 祭出超值儲值優惠

2019-11-22 17:48

失眠好困擾！臨床心理師教你一夜好眠的撇步

2019-11-22 10:44

佳士得秋季拍賣香港開跑 常玉、奈良美智巔峰作入列

2019-11-22 00:32

前世爬蟲今生是鳥 「超．大恐龍」揭祕

2019-11-22 00:23
看更多

熱門文章

就等這「蟻」味！人蟻大戰靠這招破解紅火蟻超級基因！

2019-12-07 21:50

「亂」時代 台灣人不看小說看心理書

2019-12-07 23:47

陳建志／《瘋狂亞洲富豪》的中國風

2019-12-08 06:27

台灣書市職人書發光 少子化童書更夯

2019-12-07 23:53

【生活進行式】吳宛育／拿生氣懲罰自己的阿雅

2019-12-08 06:00

蘇紹連／一個街頭攝影者的筆記38則

2019-12-08 06:21

捐兩千餘件文物 教授楊儒賓愛收藏 寧買字不買房

2019-12-07 23:57

見證1949遷台文物 教授贈清大

2019-12-07 23:56

混「亂」時代 台灣人不讀小說改讀心理書

2019-12-08 03:36

少子化時代童書反而更紅 職人書成台灣本土書新藍海

2019-12-08 03:36

歐洲最美10大小鎮：5條珍藏旅遊線

2019-12-08 10:10
看更多

贊助廣告

留言

Top