（圖／Unsplash） 分享 facebook

內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 林瑞昌 02【奧地利_哈斯達特：鹽礦的白金傳奇】

你可能有聽說過，有一個小鎮的名字，叫「哈斯達特」（Hallstatt）。清澈的湖水、綠色盎然的山、湖邊小小的、可愛的幾棟房子，而房子旁邊是教堂的高高細細的尖塔。在歐洲風景明信片、攝影作品中，曝光度最高應該就是這個畫面了，是的，這裡就是「哈斯達特」。

2、3000年前的時候，塞爾特文明就來到這個地方建城，然後遺留下相關的文物。為什麼呢？很多人一定很好奇。

原因就是因為在這一個山裡面，發現大量的「鹽巴」。這個「鹽」對中古世紀的歐洲人來講，它其實就是「白色的黃金」，因為整個奧地利的國家都沒有靠海，如果你需要鹽巴，你就必須到山裡面去挖，也就是我們所謂的「岩鹽」。

當時塞爾特人來到這個地方，也發現山裡面有這個白色的黃金──鹽巴，所以就在這個地方採鹽，久而久之居住了下來，就形成了一個聚落、形成了一個小鎮。

它是目前人類所僅存最古老的鹽礦，有將近3000年左右的歷史。

鹽礦的體驗，非常非常有趣，因為它同時是知性的、也是娛樂性的。以前人在這邊採鹽礦，他從山裡面慢慢的挖、慢慢的挖，一點一滴把它挖出來，那如果他繼續再往下挖的時候，它必須像地下室的概念，一層一層的往下挖，所以你可以看到塞爾特人當時他們採鹽巴所遺留下來、將近3000年前的木頭梯子。

那當他們要從比較高的層面到低的層面的時候，為了要節省時間，你會發現他們不用「走」的，他們是用「滑」的，所以你在參觀鹽礦的過程，你除了瞭解鹽礦當時他們採收的狀況跟過程，你還可以體驗坐溜滑梯，從頭到尾會有兩段，那坐溜滑梯的時候，還會有專門的人員幫你拍照作留念。

鹽礦參觀完之後，最後離開也不是走路出來，可以坐這個「板凳車」，要前胸貼後背的板凳車。因為那個時候我們已經在山的深處了，你從山的深處裡再走到戶外的話，就不需要再辛苦的走路。

所以在哈斯達特這個小鎮，除了美麗的風景，我覺得它非常值得一遊，同時在這個地方，記得停留時間要多一點，因為它還有很多很好玩、值得參觀的地方。

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

歐洲最美10大小鎮：5條珍藏旅遊線（圖／一刻鯨選 提供） 分享 facebook

➽ 一刻鯨選 官網：https://jinfm.net/index

➽ 下載 一刻鯨選：http://bit.ly/2NbwzwE

➽ 課程介紹：https://jinfm.net/channel/57