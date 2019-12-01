回到18世紀的啟蒙時代 尋找現代的失落與狂暴

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 房慧真 02【尋找答案──回到18世紀的啟蒙時代】

法國大革命是在1789年、美國獨立戰爭是在1783年、英國第一次的工業革命是在1760年，所以它大概就是在18世紀末這個風起雲湧的啟蒙時代。所以潘卡吉他就是去找到其中兩個思想家：一個是伏爾泰，一個是盧梭。

這個當然，我們可能高中歷史都有學過嘛！他就是去找到這兩個很重要的、當時的思想家，從他們提出的各種各樣問題。它其實也是我們現在非常熟知的、就是「理性發展」，它當時去對抗就是一個神學的、宗教的權威、宗教的傳統。這個理性的發展，包括他們去編百科全書，它可以解決人類的各種問題，包括它從中延伸的自由平等概念、天賦人權、政治民主，這都是我們非常熟悉的。

但是在伏爾泰跟盧梭之間，其實產生了一個巨大的裂痕。

伏爾泰他其實就是一個法國沙龍的寵兒。「法國沙龍」我們可能可以想像：就非常多的知識份子在這個沙龍裡面，然後在那邊高談闊論──伏爾泰就是法國沙龍的寵兒。

那這個法國的沙龍其實是非常奢華的，它其實背後有一些贊助者，當時一個非常重要的贊助者就是俄國的凱薩琳大帝。因為俄國比較尷尬，它是介於在這個歐亞交界，所以它其實好像又有這個東方的野蠻落後，但是這些準備要西化的君王，當然他們的目光是朝向西邊的，那尤其是朝向法國。所以我們看托爾斯泰的《戰爭與和平》，我們不了解這個背景就覺得很奇怪：為什麼裡面的貴族都要講法文？裡面的貴族他們其實家裡面都會有一個伏爾泰的畫像。這個就是在當時從彼得大帝到凱薩琳大帝，他們想要西化的背景。

所以那時候的伏爾泰，他簡直就是俄國的國師。他們每個貴族家裡一定會有他的畫像，然後他們的圖書館裡面一定會有他的藏書。

伏爾泰他其實後來變成一個非常有錢的人，是一個富豪；他是靠什麼東西致富的？就是進出口貿易、就是國際貿易。他可能從北非出口小麥，先運到馬賽，再從馬賽出口到義大利、西班牙。所以他靠這個賺了非常多錢，累積了很多的財富。

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