2020「金蝶獎」13本準得獎名單公布 金銀銅獎得主明年初揭曉

第十六屆金蝶獎13本準得獎名單公布，眾所矚目。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

2020「金蝶獎」臺灣出版設計大獎準得獎名單出爐！本屆比賽競爭激烈，出現的13本書籍，由報名413件作品脫穎而出，本本皆具冠軍相，過程激辯尤勝以往。臺灣書籍整體設計水平，完全超乎眾人預期，再度征服國際評審。曾任「世界最美麗的書」評審的Lars Fuhre（拉斯・福赫雷）指出，能見證臺灣書籍設計的用心和美麗，是一件非常榮幸又美好的經驗。眾所矚目的金銀銅獎三位得主，也將於2020書展大獎暨金蝶獎公布記者會中見分曉。

2020第十六屆「金蝶獎」臺灣出版設計大獎，由文化部主辦，台北書展基金會承辦，國立臺灣師範大學圖書館、田田圈文創工作群協辦，是國內表揚書籍設計最重要的獎項。參賽作品以自2018年7月1日起至2019年6月30日初版或改版重新設計的書籍出版品為主，此屆報名作品總計有413件，選出13件入圍的得獎作品，共計將頒發金獎、銀獎、銅獎各1名，及榮譽獎10名。

初決選同日登場 國內外評審激辯交流

本屆評審團囊括國內外設計大師及跨界代表，評審召集人為臺灣知名設計師陳俊良，國際評審請來2015、2017年「世界最美麗的書」評審Lars Fuhre（拉斯・福赫雷），以及法國知名設計師羅宏．希沃雷格（Laurent Rivelaygue），國內則邀請2位評審，包括曾任三屆金馬獎評審的影評人曾偉禎，以及剛拿下「2019臺北設計展」首獎的藝術家陳普，期望藉由東西方評審不同角度與交流，激盪出臺灣最美麗的書。由於臺灣書籍日益重視設計，於金蝶獎評選過程中作品難分軒輊，國內外評審們也展開激烈的討論。

陳俊良 參賽質量最好的一年

評審召集人陳俊良說，今年金蝶獎入圍作品，是這幾年來，質與量最好的一年，足見國內書籍設計技術純熟，已有相當實力的累積，在設計、裝幀、編排、色彩呈現上，水平皆令人驚艷。其中《海上絲路與世界文明》以四大冊巨書之姿，特別顯眼。陳俊良特別推崇該書花了相當長的時間以色彩還原歷史黑白照片，工程浩大堪稱不易。他也認為，今年有不少好的設計師投入書籍設計，讓今年參賽作品異常精彩，相信最後名單公布，將令人雀躍。

國際評審拉斯 「世界最美麗的書」觀點

來自瑞典的設計師Lars Fuhre（拉斯・福赫雷），曾任兩屆「世界最美麗的書」評審，他對臺灣整體的書籍印象十分驚艷，尤其在眾多突出作品中，詩集占的比例不小，在萊比錫「世界最美麗的書」以及瑞典的書籍競賽中，是沒有看過的景象。「可以想見詩集和美麗的設計，其實就是完美的搭配。」同時他也指出，臺灣出版品不管是在設計上的工藝水平，或是整體的呈現上，都可以看到書籍設計的用心和美麗。

在眾多作品中，《麥葛芬》的完整性，和《歷史變體》特別的裝幀方式，深深令他著迷。拉斯指出，從《麥葛芬》的內頁，可以感受到編排的密度，也看得到書透過設計想表達的感情，這種巧思呈現出的是一種完整和整體性，讓作品完美地表達它所想傳遞的訊息。《歷史變體》則用橡皮筋捆起整本書，非常好翻閱，書頁旁目錄設計的缺角設計，可以讓讀者更容易知道自己在閱讀的地方。拉斯也非常讚賞《歷史變體》的封面有一種細緻的柔和觸感，以及許多值得去探索的細節，這也是這屆參賽作品的共同點。

拉斯指出，在「世界最美麗的書」擔任評審時，為了在龐大的書籍中挖掘出色的作品，一開始會先從封面評估，再翻閱整本書，將書視為一個獨立載體，了解書籍透過設計想要傳達哪些內容。面對書籍語言的不熟悉，拉斯也分享他的經驗，「當書用我看得懂的語言時，我反而容易被書的內容分心。」他說，有一次評選，他甚至差點想把一本英國陶瓷的書看完，若以此觀點來看，有時看不懂內文語言，其實也是一件好事「反而更專注在整本書的視覺、設計。」

羅宏LAURENT 臺灣設計水準「完全超乎預期」

來自法國的設計師（Laurent Rivelaygue），（羅宏・希沃雷格），一樣對臺灣書籍整體設計印象驚艷，完全超乎他所預期，「連我都懷疑在法國能否有這樣子的作品出現，真是難以抉擇。」也因為要從中選出得獎者十分不容易，羅宏說，一開始要從413件中挑選出15本作品，必須將一些喜歡的選書刪去時，感到非常難過又抱歉。

同樣的，《麥葛芬》的設計，也讓羅宏印象深刻。尤其《麥葛芬》書背上的特殊設計，是羅宏從沒見過的樣式，內頁採用許多不同紙張，但組合非常好，不會有過於繁複的感覺，依然呈現出設計上的巧思及用心。他還特別推薦《開房間》，全書以黑為底，浮雕的標題上，巧妙引用內文詩句，反白其上，最特別的是，掀開書腰後，就像在書封底部打開一扇門，透出一道光，令人驚艷。

曾偉禎 戲劇性抓得住她

擁有金馬影展策展、評審等經歷的曾偉禎，則是以作品是否有戲劇性，來當作她取捨的標準。她認為，書的內容和型式，就像跳探戈、跳舞、跳華爾姿般華麗展現，但這種「華麗展現」也僅限於炫技，最終能說服她的，只有戲劇性。

在這次400多件參賽作品中，《永保安康》可說是曾偉禎心目中的No.1。《永保安康》是一本無字書，全文僅以圖畫展現，特別的是，全書從全白，逐頁重點著色，僅用顏色帶領讀者在視覺上，體驗臺灣宗教的特色，完全沒有一個中文字。驚艷的是，書中每一個圖騰：麒麟、烏龜、門神、龍，這些符號化的神仙每天從天而降，護佑著人們，戲劇性十足。曾偉禎說，她從沒見過如此詮譯宗教的圖書，也非常喜歡其中的宗教意涵，她更推崇這本無字書是一本很好的外交禮物，可以介紹臺灣宗教，了解臺灣宗教的符號，十分具有親和力，「對我來說，它就是喜劇！」這是曾偉禎從電影視角來的觀察。

另外，《一定曾經有狂喜 才讓追逐深深寫進基因裡》把書名變成一條書籤線，這「神來一筆」更是一種驚喜！全書以黑為底，波絲紙質呈現立體觸感，書口翻頁還會出現閃閃銀光殘影，讓人眼睛為之一亮！曾偉禎指出，這本書極盡低調、沈靜與內斂，拿到這本書，就像拿到一個漂亮的珠寶盒，絶對會捧在手心上，其藝術性是無價的。整體評審而言，她認為，即使到了數位化閱讀時代，還是有很多人投入書籍設計，看到這麼多生猛的活力，令人非常開心。

陳普 講究書籍內外協調性

初次擔任金蝶獎評審的陳普認為，一開始會吸引評審目光的，多半會是具個性化視覺設計，或整體包裝層次豐富的作品，可是真正會出線的，還是在於設計和書的連結性。一本好書的整體設計，來自於作者和設計師的緊密溝通，甚至是設計師和作者一起完成這本書的創作。

若以書籍設計為目標，閱讀的深度和廣度，也是很重要的。陳普建議，不妨把閱讀當做是一個時間性的規劃，考量在翻頁時的感覺，例如翻到中頁時的感覺、或是翻到頁尾的感覺，每個段落可以透過視覺方式安排情節，輔助文字更有敍事性，讓書籍設計的豐富度和必要性更多元。

金銀銅獎落誰家 1月2日見分曉

第十六屆金蝶獎決選選出13件得獎作品，包括金獎、銀獎、銅獎各1名，及榮譽獎10名，最高獎金為10萬元。所有得獎作品將前往德國萊比錫，角逐成為「世界最美麗的書」，並於2020年台北國際書展「書展大賞館」展示。至於13本得獎書中，金銀銅獎究竟獎落誰家？則待2020年1月2日的台北國際書展記者會揭曉。