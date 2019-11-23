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余英時：民主靠文化支撐 文化靠修養實踐

2019-11-23 00:23聯合報 記者潘乃欣／台北報導

余英時錄影演講「從科學民主到人文民主」。 圖／擷取自政大直播畫面
余英時錄影演講「從科學民主到人文民主」。 圖／擷取自政大直播畫面
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政大成立「羅家倫國際漢學講座」，昨天上午揭幕，並播放中研院士余英時預錄的演講「從科學民主到人文民主」。他舉香港反送中運動等時事，說明民主的背後需有文化支撐，而文化要靠人文修養來實踐，尤其民主領導人，更不能空談，要實踐人文素養。

余英時提到近日反送中運動，表示香港有七百多萬人，就有兩百萬人出來表示對中國的不放心。香港的學生很投入，從中學生到大學生，強烈反抗共產主義，反對中共以違法程序收服香港，就是民主自由教育的成果。

余英時說，香港的環境自由、不受限制，但中共目前是民族主義先行，強調要變成一個很強大的國家，可以付出任何代價。

他指出，民初五四運動倡導科學與民主，即便國民黨政權失敗，到了台灣，也沒改變知識人對民主和科學的嚮往。直到廿世紀末期，科學已與國際接軌，也落實民選，邁入新時代。如今台灣的民主在形式上成器，但運作還沒十全十美，需要更多精神價值支撐，就是人文修養。

說到台灣民主今後的發展，余英時認為，一定要重視人文文化。他說台灣現在面臨很大危機，隔海中共政權要想拿下來，統戰無所不在。如沒有人文修養，就看不出統戰手法，那麼應付他們會愈來愈困難。

余英時也說，民主必須有人領導，一個領導的人應以身作則，光談空的內容是沒有用的。領導人要實踐人文素養，具體來說就是對人文、社會等知識要有一定的了解。領導人不只是提出一個觀念，而是這個觀念能否實踐。

他表示，如果人文素養不夠，就容易把錢的問題放在民主問題之前。例如中共迫害上百萬新疆維吾爾人，歐洲國家都保持緘默，就是怕無法在當地做生意。

余英時說，羅家倫是通才，也是人文修養的拯救人之一。羅家倫卅歲就當上北京清華大學校長，雖然只當兩年，卻把北京清大從一留美的學校，變成中國最好的大學。

政大表示，高齡九十歲的余英時長居美國，羅家倫講座辦公室主任、文學院副院長楊瑞松專程前往美國錄影。

香港中共北京清大

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