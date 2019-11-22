在地有聲內容平台〈一刻鯨選〉滿周歲 祭出超值儲值優惠

即日起至周日（24）午夜止，推出回饋使用者的限時儲值優惠活動（圖／一刻鯨選 提供） 分享 facebook

〈一刻鯨選〉有聲內容APP提供多元的主題內容，每集15分鐘，讓使用者時刻聽見優質好內容。本月22日適逢推出滿周年，即日起至周日（24）午夜止，推出回饋使用者的限時儲值優惠活動。

自去年11月在Android上架，緊接今年元月iOS上架，完成雙系統服務，對內容的堅持，可以從目前APP架上50門以上的主題內容察覺，平台提供一致的穩定聲音服務外，也在APP使用上積極提升使用好感，尤其以內容面的把關，投入專業編輯團隊，要求產出的主題內容在易聽性、結構條理上以不易妥協的堅持態度持續產出，帶給使用者絕佳的聆聽體驗。

團隊在經歷多次深入訪談研究後發現，人們的感官理解力，在用眼、耳感官進行知識或內容吸收了解時，對閱聽內容的要求並不相同，以耳為接收感官時，講述的內容必須直白、口語、直線切入並適時的歸納，與書面文字有著極大的差異。為了提升使用者學習品質，也同時滿足眼、耳感官學習方式，〈一刻鯨選〉亦提供逐字文稿、圖片，讓使用者得以方便對照與查找聽不懂之處，進而強化記憶。

作為臺灣在地的聲音學習平台，與已經火熱發展多年的中國大陸平台相較，中國大陸幅員廣大，通勤時間也較長，社會風氣也偏重目標導向，許多人需透過不斷學習和競爭，從三四線城市擠身進入一二線大城市工作，相對來說，臺灣人對於學習或知識吸收，顯得更為多元、活潑及生活化，對生活的細膩度追求更勝。

中國大陸平台汲營追求的剛需內容，並不全然符合臺灣使用者需求。團隊進一步發現，國內因通勤時數不若中國大陸，使用者對整體課程所偏好的集數，也趨於輕薄適中，落於10-20集之間。

另外像是大眾熟悉的廣播，內容上偏向散談，雖然生活化也輕鬆自然，但顯得不夠隨選與效率；在出版市場行之有年的有聲書則是將書面文字聲音化，但未能思考聽眾的移動性與短時間上的立即收穫，也與音頻系統性學習導向定位不同。

綜合上述諸多主客觀條件，鮮明地呈現在〈一刻鯨選〉平台受歡迎的課程類型。目前累積最受聽眾喜愛的音頻包括：飲食界熱議題《酮學好！你一聽就懂的生酮飲食課》、因人口高齡化與關係解構而興起的中年學《吳若權--中年必修課》、藝術賞析的《哲青的博物館之旅：印象派在普希金》，還有在職場上內外兼修的《領導者的形象管理學》，以及人文歷史《世界遺產：王牌領隊的深度旅遊》有聲內容，在在都可以看出，臺灣聽眾對於知識音頻，不單做為專業力投資，更確實融入於生活面向知識吸收上。

熱門課程也隨著〈一刻鯨選〉持續不斷推出各領域新課程，而動態變化，例如9月份因政治熱潮，連帶聽眾對政治思想家馬克思和鄂蘭產生進一步了解動機，也反應在9月以來的銷售上；10月隨著秋天到來，也策劃了跑步學的音頻內容，同時搭配實體教練跑步課活動；11月底推出國人關注的睡眠健康管理內容，搭配主題講師駐站社團答覆各式睡眠疑難雜症，頗具特色。

知識音頻在臺灣，仍屬於新興市場，一刻鯨選以對內容易聽性的把關堅持，以及持續拓展多元生活面向主題，希望能建立起具臺灣風格與特色的知識音頻平台。

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