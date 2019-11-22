失眠好困擾！臨床心理師教你一夜好眠的撇步

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 吳家碩 02【失眠患者的風扇理論及4B儀式化】

有一些失眠的個案，主要的失眠原因，是因為在睡覺之前，或者整個白天處在一個比較焦慮、比較亢奮，或生活壓力比較大的情況下，導致晚上躺著，身體已經夠累了，但是想睡卻睡不著的狀況。我們可以稱為「過度的覺醒（Hyperarousal）」。

這一種失眠的人常見的是，白天已經夠累了，也累積了足夠的睡眠需求，但是到了晚上卻還是不想睡、不能睡；而不想睡、不能睡的原因，是因為大腦處在一個相對比較亢奮的狀態；這個亢奮狀態，有時候我在臨床上會用「風扇理論」來跟病人做解釋。

什麼叫「風扇理論」呢？你可以想像，我們常吹的電風扇，它不管是在1、2、3哪一種轉速，當你覺得「欸，我要把電風扇關掉的時候」，你會直接切到0，但是你可以想像一下，這個風扇不會馬上停下來，它會花一點時間、有一個慣性，慢慢的才會停下來。當你覺得它已經完全停了，你再去摸它的馬達，你會發現「欸？馬達還是熱熱的！」

所以你可以思考，一個風扇從本來的轉速，要到完全停頓，再到馬達完全冷卻，需要花費一段時間，而這個過程就很像是我們準備要睡覺的時候的大腦。

我很多臨床上的個案，會跟我形容說自己睡不著，總覺得大腦好像一直在轉、一直在想事情。有些人會形容很像在播電影、播連續劇，都停不下。這個也是眾多失眠個案常見的狀況。

這樣一來，你可以很輕鬆地想像，大腦是一直在轉動的，很像風扇一樣。這個一直在轉的大腦，如果你馬上上床、馬上要睡覺，其實它不會立刻冷卻下來，它本來就需要一段時間，才可以讓大腦慢慢的冷卻下來、平靜下來。

所以一般我會建議，睡不著的人，不應該時間到了馬上就上床，或者是期待馬上就睡覺，因為這個並不合理，你的大腦還在轉，就很像這個風扇一樣。

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