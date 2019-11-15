「我不是馬克思主義者」：理解馬克思的關鍵八講

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 萬毓澤 02【翻開馬克思的履歷表：記者、學者、作家、革命家】

希望用很短的篇幅介紹馬克思的生平，但這是一件困難的任務，因為馬克思的人生太豐富了，很難用三言兩語講清楚。

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先來為馬克思這個人做簡單的定位。我在網路上找到一段文字，是這樣介紹馬克思的：「馬克思是德國偉大的思想家、政治家、哲學家、經濟學家、革命家和社會學家。」

但是我認為，如果要更凸顯馬克思這個人的特色與精神，最好能夠從三個角度來理解馬克思，分別是：學者、新聞工作者、革命家。

簡單來說，馬克思不是單純的學院派學者，但他作了多數學者都無法完成的學術工作，對人類社會科學的發展造成了非常深遠的影響；但馬克思的身份又不只是學術工作者，因為他一生當中撰寫最多、最勤快的並不是嚴格意義下的學術著作，而是新聞性的文字，而且他出道的第一份工作就是為《萊茵報》撰稿，並且在不久之後擔任該報的主編；最後，除了學術工作與新聞工作外，馬克思花費了畢生的精力投入實際的革命活動，從1848年的歐洲革命，到1850年代的憲章運動、1864年創立的第一國際等等，馬克思都試圖結合理論工作、新聞文字與革命運動。

同時，馬克思更是一位把文字力量發揮到淋漓盡致的人物。

他曾參與大量報刊的撰稿和編輯工作。除了前面提過的《萊茵報》之外，從1851年到1862年，馬克思33歲到44歲這十年間，他在美國的《紐約每日論壇報》總共發表了465篇文章，其中206篇是社論。《紐約每日論壇報》的發行量在1854年就已經超過十四萬份，比倫敦的《泰晤士報》還多。

因此，馬克思的文章在當時產生了相當廣泛的影響。

身為新聞工作者的馬克思，與一般人印象中，那個艱澀難懂的哲學家馬克思有很大的不同。

馬克思曾經在一封信中，闡述了他對新聞工作的看法。他說：應該要「少發些不著邊際的空論，少唱些高調，少來些自我欣賞，多說些明確的意見，多注意一些具體的現實，多提供一些實際的知識。」

馬克思為報章雜誌撰寫的文章，都是根據這個原則寫的。舉例來說，他有些文章分析當時的國際政治經濟局勢，這些文章有很紮實的知識基礎，但文字非常生動，一點也不枯燥。

不管是學術工作、政治活動或新聞工作，馬克思都留下了重要的遺產。我認為其中一個重要原因，是馬克思對於知識有無與倫比的掌握能力。

因此，這樣的馬克思，值得我們在二十一世紀繼續深入地探索。

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