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恐龍展下月見 先聽歌單暖身

2019-11-12 00:54聯合報 本報訊

Street Voice建立「關於恐龍的十四種想像」歌單，用音樂吼出對恐龍的想像...
Street Voice建立「關於恐龍的十四種想像」歌單，用音樂吼出對恐龍的想像。 圖／Street Voice 提供
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聯合數位文創與日本讀賣新聞合辦的「超．大恐龍展」，迎來日本福井縣立恐龍博物館珍貴館藏，首次完整曝光Ｗyrex機械暴龍、四米大恐龍和恐龍全身骨骼。

Street Voice也以創新思維，用音樂的角度詮釋恐龍，精選十四首歌曲集結成「關於恐龍的十四種想像」歌單，要大家跟著節奏吼出對恐龍的想像。

「超．大恐龍展」十二月廿八日起在台北華山重磅展出，各大通路都買的到預售票二三○元，購票請上udn售票網，詳情請上官方粉絲團或官方網站查詢，客服專線請洽（02）7721-6955 #2。

恐龍文創

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