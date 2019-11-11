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借閱電子書贏好禮　誰能成為「借閱王」？

2019-11-11 09:55聯合新聞網 讀.書.人

愛閱讀的人有福了！即日起至12月13日止，民眾只要前往各地公共圖書館、在校師生只要到學校圖書館，透過電腦、手機或平板電腦借閱電子書刊，就有機會獲得平板電腦、拍立得相機、超商咖啡和圖書禮券等精美贈品。

由聯合線上主辦，邀集全國公、私立圖書館共同辦理的「號召ｉ書人 ｅ起瘋閱讀」活動，提供符合圖書館借閱資格的民眾師生，登入館內「udn讀書館」雲端圖書館平台或「udn讀書館」APP，於活動期間內成功借閱電子書，累積個人借閱冊數或閱讀時數，就有機會贏得品牌平板電腦、拍立得相機、超商咖啡兌換券和圖書禮券等實用好禮。借越多書、累積閱讀時數越久，就越有機會抱走大獎！

聯合線上深耕數位出版十餘年，「udn讀書館」至今已服務國內外超過千餘間圖書館，深受公共圖書館、各級學校、政府單位、企業機構和智慧住宅青睞。讀者只要透過「udn讀書館」網站或APP登入具有借閱資格的圖書館，無論是館內或館外、國內或國外，都可以輕鬆一指借書、一鍵預約，輕鬆享受跨系統、跨載具的優質電子書刊數位閱讀。

「號召ｉ書人 ｅ起瘋閱讀」活動自即日起已於全國各地圖書館火熱展開，時間有限、閱讀無限，機會只留給喜歡閱讀的你，歡迎把握時間競逐「借閱王」！

「號召ｉ書人 ｅ起瘋閱讀」活動網址：https://reading.udn.com/act/20191025/

立即下載「udn讀書館」APP：

▼iOS：https://apple.co/33w20ps

▼Android：http://bit.ly/2WTnUjO

（圖／udn 讀書館　提供）
（圖／udn 讀書館　提供）
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圖書館電子書禮券超商咖啡

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