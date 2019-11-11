借閱電子書贏好禮 誰能成為「借閱王」？

2019-11-11 09:55 聯合新聞網 讀.書.人



愛閱讀的人有福了！即日起至12月13日止，民眾只要前往各地公共圖書館、在校師生只要到學校圖書館，透過電腦、手機或平板電腦借閱電子書刊，就有機會獲得平板電腦、拍立得相機、超商咖啡和圖書禮券等精美贈品。

由聯合線上主辦，邀集全國公、私立圖書館共同辦理的「號召ｉ書人 ｅ起瘋閱讀」活動，提供符合圖書館借閱資格的民眾師生，登入館內「udn讀書館」雲端圖書館平台或「udn讀書館」APP，於活動期間內成功借閱電子書，累積個人借閱冊數或閱讀時數，就有機會贏得品牌平板電腦、拍立得相機、超商咖啡兌換券和圖書禮券等實用好禮。借越多書、累積閱讀時數越久，就越有機會抱走大獎！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

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越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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聯合線上深耕數位出版十餘年，「udn讀書館」至今已服務國內外超過千餘間圖書館，深受公共圖書館、各級學校、政府單位、企業機構和智慧住宅青睞。讀者只要透過「udn讀書館」網站或APP登入具有借閱資格的圖書館，無論是館內或館外、國內或國外，都可以輕鬆一指借書、一鍵預約，輕鬆享受跨系統、跨載具的優質電子書刊數位閱讀。

「號召ｉ書人 ｅ起瘋閱讀」活動自即日起已於全國各地圖書館火熱展開，時間有限、閱讀無限，機會只留給喜歡閱讀的你，歡迎把握時間競逐「借閱王」！

「號召ｉ書人 ｅ起瘋閱讀」活動網址：https://reading.udn.com/act/20191025/

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