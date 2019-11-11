奧萬大「親愛愛樂」 深山奏樂到國門

相關新聞
「愛爾蘭踢踏舞王」明年開春登台！ 售票時間公布2019-11-11 17:53
借閱電子書贏好禮 誰能成為「借閱王」？2019-11-11 09:55
「你還好嗎」？今日張曉風留言給昔日張曉風2019-11-10 21:53
有藝思／丹奈爾四重奏秀張力 數位藝術節思緒形象化2019-11-10 13:09
當今弦樂四重奏典範 丹奈爾四重奏來台奏經典2019-11-10 10:23
歐麗娟／寂寞狂亂的詩人：隋煬帝2019-11-09 10:00
美聲天后迪里拜爾睽違六年回歸 開放聽眾點安可曲2019-11-09 04:21
尺幅最大裸女最多的油畫 常玉「五裸女」今台北登場2019-11-09 04:20
迪里拜爾明登台 安可開放點歌2019-11-09 00:59
博物館「演」給你看 ！台博館推戲劇導覽「發現台灣」2019-11-08 21:17
旗艦型音樂劇《月夜情愁》 戲中戲融歌仔戲北管音樂劇2019-11-08 19:42
協力時代論壇 迸發臺灣文學可能性2019-11-08 11:00
國家地理頻道 揭圖坦卡門祕密2019-11-08 00:17
謝石鴻、司徒錦鷹聯展 赤壁水墨在交大2019-11-07 23:50
博物館吹「看到飽」年卡風 讓逛博物館成台灣人的日常2019-11-07 01:49
全台博物館 1卡看到飽2019-11-07 01:14
滑冰史最強卡司 「歌舞冰上」為攻蛋籌畫1年2019-11-07 01:14
奧運金牌獻技 「歌舞冰上」四月攻蛋2019-11-07 00:30
逾4公尺高大恐龍 一次看過癮2019-11-06 01:05
兩廳院藝術出走嘉義 十二碗菜歌30日義竹演出2019-11-05 18:44
朱團擊樂劇場泥巴 汗水與樂音交織土地之愛2019-11-05 18:34
生活美學／畫家鄭在東「永結無情遊」 京都寺院的陰翳禮讚2019-11-04 00:20
一青妙台日文化觀察出書 談二二八受難父親落淚2019-11-03 19:11
有藝思／十二碗菜歌濃濃台味 蔡博丞新作思考宇宙2019-11-03 13:36
「潘金蓮嫁武大郎」：女相聲博士葉怡均帶你窺視愛情真面貌2019-11-02 10:11
名人書房開箱 劉克襄「野性」2019-11-01 23:33
舒國治一青妙東京對話文學 談日本台灣印象2019-11-01 21:29
出版業首獲國家磐石獎 三采文化逆勢成長喜迎30週年2019-11-01 11:43
單德興「禪思‧文思」 分享文學與佛學力量2019-11-01 03:44
與民共舞 雲門戶外演出展新貌2019-11-01 00:03
超大恐龍下月攻占華山 搶票要快2019-11-01 00:03
刺青人類學！到高美館看全球5千年刺青藝術2019-10-31 22:50
圖坦卡門變候選人 街頭懇請「買票」2019-10-31 00:56
墨西哥古典樂大師來臺 為青年演奏2019-10-30 11:12
迪里拜爾獨唱會 11月10日在台北2019-10-30 00:36
做伙走台步新書座談 與會者：台語未來不悲觀2019-10-29 22:42
藝術攜手醫療 國父紀念館首辦關懷憂鬱症音樂會2019-10-29 21:32
9種剖面、148幅親繪 直擊35座台灣經典古建築2019-10-29 15:37
戒嚴初期翻譯為何由外省人主導？ 台灣翻譯史說分明2019-10-29 14:53
熱門文章
惡女逆襲！臺劇女神曾莞婷新書自曝出演壞女人郭佳佳原因2019-11-11 11:35
海蝴蝶／我要煎蛋！2019-11-11 06:00
【推理大解密】既晴／Copycat2019-11-11 06:00
【青春名人堂】阮光民／不是很Q的漫畫人像2019-11-11 06:00
借閱電子書贏好禮 誰能成為「借閱王」？2019-11-11 09:55
【追憶似水年華——1970年代 2】周芬伶／狗時2019-11-12 00:17
【慢慢讀，詩】張敦智／發條2019-11-12 00:13
【聯副不打烊畫廊】金宇澄版畫作品 〈日常生活批判〉2019-11-12 00:14
奧萬大「親愛愛樂」 深山奏樂到國門2019-11-11 01:05
留言