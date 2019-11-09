歐麗娟／寂寞狂亂的詩人：隋煬帝

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 歐麗娟37【隋煬帝〈詩〉：寂寞狂亂的詩人】

「寒鴉飛數點，流水遶孤村。斜陽欲落處，一望暗銷魂。」

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坦白說，我第一次讀到隋煬帝這首詩的時候，真的非常驚喜、驚訝，甚至驚愕，之所以出現這些反應，有兩個原因。

第一，它完全違反了我們對這個暴君的認識；而第二，它的內容竟然跟著名的元曲〈天淨沙〉是如此神似，簡直就是〈天淨沙〉的雛型。

首先，這首詩所流露出來的心緒狀態，完全違反了我們對這個暴君的認識。

請聽第一句的「寒鴉飛數點」，那是隋煬帝抬頭望向天空的一瞬間所看到的景色，不是白雲悠悠，也不是萬里晴天，而是振翅高飛的幾隻烏鴉所留下的幾個小小黑點，可能是它們發出吵雜、粗啞的聲音，才吸引了隋煬帝的注意吧。

但是，這「寒鴉數點」飛翔在無限的高空中，在高反差的對比之下，其實顯得非常渺小微弱、飄蕩無依，再加上「寒」這個形容詞，更呈現出一種荒涼的不安，讓人也感受到那眼看著「寒鴉數點」的詩人，他的心似乎也跟寒鴉一樣，在無盡的天空中找不到方向，是架空的、是無依的。

會看到這個景象，應該是在戶外的空曠地區吧。果然，接下來第二句所寫的就是「流水遶孤村」。這句詩被宋代的詞人秦觀原封不動地挪用到詞裡了，所以很有名。而那「流水遶孤村」，是在原野奔馳的道路上觸目可見的尋常景色，可是隋煬帝並沒有感覺到炊煙裊裊的溫馨，他看到的竟然是「孤村」，一座孤立的村莊。在一片曠野上，只是個孤立的存在，周邊還有流水圍繞，顯得更加封閉，與世隔絕。

所以，從「寒鴉數點」到「孤村」的意象，我們已經逐漸被帶到隋煬帝孤絕的心境中，就在這個時候，夕陽跳出來了，詩人說「斜陽欲落處」，那偏斜的夕陽在天際搖搖欲墜，而「欲落」的「欲」字，讓我們感覺到一種驚惶、不安定的意味。這個夕陽非常脆弱，因為它稍縱即逝，很快就會墜落到地平線之下，然後整個世間就會陷入黑暗，所以用「欲落」。

而「斜陽欲落處」的地方正是日薄西山，那裡只剩下依稀的微光，半明半暗，越來越黯淡。隋煬帝他望著西方的地平線，那是一種怎樣的心情呢？我們似乎可以感覺到隋煬帝心中的驚惶，怎麼辦？夕陽快要墜落了，光就要消失了，很快就要被一片黑暗吞噬，可他卻還在路上奔馳，下一站不曉得在哪裡。

所以說，「斜陽欲落處」真的帶來了不安，甚至悲愴，也果然，隋煬帝接著說「一望黯消魂」，這個「消魂」可不是至樂的境界，而是斷腸、心碎的意思，是腸為之斷、心為之碎。隋煬帝因為看到了這一瞬間的夕陽，整個靈魂就悲愴到幾乎要崩潰的地步了。

到此，這個面臨斷腸、銷魂的詩人，當然再也沒有辦法控制他心碎的情緒，所以詩篇就在這裡告一個段落，結束在那心碎腸斷的一眼。

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