協力時代論壇 迸發臺灣文學可能性

2019-11-08 11:00 聯合新聞網 讀.書.人



國藝會與臺文館共同主辦「臺灣長篇小說跨領域論壇」，吸引近百名人士與會，共同關注臺灣文學的過去、現在與未來。（圖／國藝會提供，黃湧恩攝影） 分享 facebook

文／徐禎苓

伊始於 2003 年，國家藝術基金會（簡稱國藝會）推動「長篇小說創作發表專案」，去年著手建置「長篇小說專題資料庫」，推廣長篇小說不遺餘力。補助案迄今十餘年，為了深化臺灣長篇小說的發展脈絡與議題探討，國藝會相偕臺灣文學館（簡稱臺文館）主辦「協力時代──臺灣長篇小說跨領域論壇」，2019 年11 月 2 日於臺灣大學博理館舉行。

開幕式上，國藝會董事長林曼麗概述藝文補助與成果檔案庫建立，不僅在作家創作史上佔有重要意義，補助成果的整理與回顧，也推動知識流通、跨域合作，故希望藉論壇研討文學如何透過協作，發揮跨界整合的效益。臺文館館長蘇碩斌分享 2007 年館方主辦的「臺灣文學金典獎」，乃至文學館作為文學前鋒，以說故事的方式布置展覽，延伸思考臺灣文學的創作、譯介和跨界展演，激盪出文學的可能與機會。

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論壇率以應鳳凰（臺北教育大學臺灣文化研究所兼任教授）的專題講座「新世紀以後的臺灣長篇小說──以國藝會專題成果分類概述」揭開序幕，針對 1997 年以降，常態補助和長篇小說專案共 95 部長篇小說，按作品主題、形式、語言、族群等，擘分九大類：原住民、新∕歷史小說、新鄉土∕後鄉土、新寫實小說與地誌風土、後遺民小說與族群認同、女性小說與性別議題、科幻、臺語、少年小說與兒童文學，反映二十年來當代小說的輪廓，也歸結出補助專案對臺灣文學發展的意義：首先，補助讓作家完成生平第一部長篇小說，特別是原住民作家，形成原住民文學史首波長篇小說風潮。其次，激發各類邊緣小說──臺語、酷兒等創作。第三，作品質量提升，主題多元，能與社會脈動結合，為臺灣文學注入新活力，在發展上也具助力。此外，在小說分類的基礎上，論壇延伸拓展「出版與傳播」、「國際推廣」、「教育應用」三大軸向來討論小說推廣與應用。

「臺灣長篇小說跨領域論壇」，吸引近百名人士與會共同關注臺灣文學的過去、現在與未來。（圖／國藝會提供，黃湧恩攝影） 分享 facebook

第一場論壇由黃美娥教授（臺灣大學臺文所所長）主持，她以自身研究結合自身觀察，談日治時代臺灣長篇小說發端，至今日感官世界改變，傳統的文學概念如何被重新看待。該場次四篇論文分別從出版、改編、轉譯和展示出發。馬翊航（《幼獅文藝》主編）「當代小說的造境與越境──談臺灣小說的出版與傳播」從出版環境入手，專訪出版社編輯與曾經獲得補助的小說家，關於創作補助和商業出版的想法；同時提出小說創作者如何別於以往有更高層次的精進與突破。黃儀冠（彰化師範大學國文系暨臺文所副教授）在「國藝會補助成果的跨媒介轉化想像？文學IP如何開發──以小說的影像改編與文學傳播為主」中，指出當讀者邁向視覺化閱讀，文學如何發展另一種可能性。她發現國藝會補助的小說藝術性雖高，轉化成影像敘事時卻遭遇無法完整鋪敘的困境，如何對話、協商與互文，成為課題。覃子君（臺文館助理研究員）以「拾藏：臺灣文學物語」為例，談「臺灣文學館藏品轉譯生成與行銷」。趙慶華（臺文館助理研究員）在「展示作為方法──文學傳播的各種樣貌」討論博物館如何透過「展示」為民眾提供社會功能。

第二場論壇探討臺灣文學在亞洲、西方出版市場與大學教研的現場，黃耀進（內容力有限公司創辦人）、鄧靜葳（內容力有限公司特約編譯暨版權經理）「臺灣文學國際現況（亞洲篇）」分析日本、韓國、泰國、中國對臺灣文學的譯介狀況，略述推廣的前置與考量。陳慕真（臺文館助理研究員）「文學如何外譯──臺灣文學館推動文學外譯的觀察和布局」概覽臺文館在外譯工作上的進程、困境，及近期施行的譯者駐村、外譯書系等計畫。石牧民（臺文館外譯計畫專員)注意到北美大學在臺灣文學教研上的偏食，進而提出台灣如何主動遞出具主題性、議題性、理論性的教科書策略。主持人邱貴芬（臺灣文學學會理事長、中興大學臺灣文學與跨國文化研究所特聘教授）也倡議國家能否有更周全的規畫來支持臺灣文學在世界流通的可能。

第三場論壇專論國藝會與中學合作，深耕長篇小說閱讀的成果，由陳昌明（成功大學中文系特聘教授）主持。張俐璇（臺灣大學台文所助理教授）與黃琇苓（苗栗高中國文老師）在「文學的共生，教學的實驗──臺灣長篇小說與高中國文課的觀察」，分別介紹「小說青年培養皿」的計畫成效，在有料、有趣、有深廣、有溫度的課程設計下，由細讀、精讀到桌遊創發。蔣錦繡（中和高中國文老師）和陳一綾（科學工業園區實驗高中國文老師）談及閱讀活化與自主學習，強化文學與個人經驗書寫的連結，紀錄「新課綱下的純文學閱讀實驗風景」。江昺崙（臺文館計畫專員）、羅聿倫（臺文館研究助理）「文學策展──臺灣文學的逆旅之行」以近期臺文館展覽「1949戰後移民文學展」為例，簡述史觀及策展敘事。

論壇壓軸的綜合座談，臺文館館長蘇碩斌（右起）偕同新世代小說家羅傳樵、楊双子、楊富閔，共談「文學可以是 ？」的大哉問。（圖／國藝會提供，黃湧恩攝影） 分享 facebook

最末綜合座談由蘇碩斌主持，小說家羅傳樵、楊双子、楊富閔以各自跨域書寫經驗──實境遊戲、漫畫、影劇改編，重估文學的當代與未來。羅傳樵與楊双子不約而同認為文學無論類型、雅俗，核心關鍵在於能否觸動人心；楊富閔以《現代文學》「發刊詞」提及的「重建與破壞」談跨界書寫，憶起參與過的書店踏查，及「文學概論是什麼」的叩問，回應「文學可以是什麼」。而文學在作家們的分享裡，慢慢長出新的模樣。