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「潘金蓮嫁武大郎」：女相聲博士葉怡均帶你窺視愛情真面貌

2019-11-02 10:11一刻鯨選

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 葉怡均 精華試聽【潘金蓮之「門當你不對」】

愛情婚嫁有沒有條件？真心絕對還是看三高標配？改編自《水滸傳》、《金瓶梅》的「潘金蓮嫁武大郎」，當緣起就幻滅、門當你不對，春宵一刻，咱倆還要不要給彼此個機會？

你知道「相聲」，你聽過「評書」嗎？「評書」將小說文本、民間故事以口語藝術方式表現，重視細節刻劃、人物描繪以及觀點評論，是最精緻迷人的「說故事」方式。

被譽為「21世紀最具影響力的女性曲藝家」、「臺灣唯一女評書家」的葉怡均，拆解遙遠故事，發現當代意義，之乎者也好難懂嗎？評書說唱讓你全部收穫！「評書女王」精彩表演於【一刻鯨選】重現，來不及進場看演出，典藏有聲內容，藝術恆久擁有！


想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

有故事的人：潘金蓮之「門當你不對」（圖／一刻鯨選　提供）
有故事的人：潘金蓮之「門當你不對」（圖／一刻鯨選　提供）
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一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

課程介紹：https://jinfm.net/channel/51


女王愛情

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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