「潘金蓮嫁武大郎」：女相聲博士葉怡均帶你窺視愛情真面貌
內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 葉怡均 精華試聽【潘金蓮之「門當你不對」】
愛情婚嫁有沒有條件？真心絕對還是看三高標配？改編自《水滸傳》、《金瓶梅》的「潘金蓮嫁武大郎」，當緣起就幻滅、門當你不對，春宵一刻，咱倆還要不要給彼此個機會？
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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