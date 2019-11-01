出版業首獲國家磐石獎 三采文化逆勢成長喜迎30週年

2019-11-01 11:43 聯合新聞網 讀.書.人



經濟部於29日舉辦「第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎」頒獎典禮，由（左）總統蔡英文頒獎給16家獲獎的中小企業，其中出版業的三采文化亦在獲獎名單中。（圖／三采文化 提供） 分享 facebook

2019年6月資誠聯合會計師事務所發布《2019全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》中，隨著閱聽眾於社交平臺花費的時間越來越多，圖書出版下行趨勢仍將延續；報社民調中心進行的「一○七年民眾閱讀行為調查」中發現，去年(2018)沒看過紙本書的受訪者中，有高達三成二最近一次看紙本書是一到三年前，甚至有一成九表示超過十年沒讀書。平均而言，最近一次看紙本書已是七年多前。關於民眾圖書消費情況，不包括教科書和漫畫等，有三成五的受訪者去年曾購買紙本或電子書籍；換句話說，有高達六成五的人整年都沒買書。

在人手一機、搶攻群眾眼球的數位時代裡，顯見「出版」面臨極為強烈的市場環境競爭，規模大幅限縮下，身處其一的三采文化竟能在2018年總業績比前年成長6.5%，並於今年獲頒「第二十八屆國家磐石獎」殊榮，成為獲得此獎的第一個出版公司。這也是三采文化迎來三十週年的第一個禮物，激勵其能夠永續經營，挑戰迎接下一個三十年!

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臺灣IP盡在三采！「通靈少女」原型、2020即將上映愛情電影原著散文《可不可你也剛好喜歡我》熱議中

鼓勵員工精益求精，信任專業與票選制度，以獎勵分紅做為激勵，讓員工一同與公司共同成長！

面對科技的多元發展，出版不再是傳統出版，而是未來知識經濟發展的重要一環，三采極早就重新定義出版應整合跨界人才與需求，以開創並管理IP價值的內容產業為競爭核心。特別在2010年後，三采因深切感受臺灣在華人出版扮演非常重要的整合者與領頭羊，致力開發許多心理勵志、健康、華文文學和童書創作者，同步積極海外參展。

國家磐石獎頒獎典禮出版社三采文化現場成果展示。（圖／三采文化 提供） 分享 facebook

相當特別的是，在傳統編輯主導的出版業，創辦人張輝明董事長極早就導入公開票選機制，透過公司內部員工多數決機制，做為小型市場的縮影，不論在重要決策上，或書名、書封等產品定位上，讓內部同仁以一人一票，來做為市場初步的探針，釐清讀者輪廓做為出版的參考與評估，這也讓同仁懂得傾聽市場聲音，除能提高市場成功暢銷率，同時也反應在銷售與盈餘，2018年起建立員工獎勵分紅制度，希望能實際回饋給每一位共同為出版市場努力的同仁。

2017年由HBO Asia首部臺灣製播且全中文發音的「通靈少女」電視劇影集，於亞洲23個國家及地區播映，播出後因極高讚譽、反應熱烈而籌製續集，在近日(2019/10/7)播出第二季；該劇亦在2017年獲頒「第52屆金鐘獎迷你劇集獎」。實際上「通靈少女」電視劇的故事原型即來自三采作者劉柏君(索非亞)的部分人生經歷；改編於三采於2009-2012期間所出版《靈界的譯者》系列作品。作為出版合作夥伴，與作者亦步亦趨的成長，今年以三采更以推薦人的角色協助作者爭取第52屆中華民國十大傑出青年。

（左起） 《通靈少女影劇小說1：十六歲的我》 《靈界的譯者4：我的後通靈人生》 （圖／三采文化 提供） 分享 facebook

自製臺版書與影視的結合不僅限小說或是原型，在2020年即將上映的《可不可以，你也剛好喜歡我？》電影，則是改編自三采暢銷十萬冊作家肆一的同名散文作品。肆一自頭到尾參與該部電影的編劇、選角過程，等待3年終於完成自己散文集改編的劇本。

作者肆一憑藉首本著作《想念，卻不想見的人》於2012年展露頭角，便創造亮眼銷售佳績，並在2015年推出「十萬慶功全彩圖文增修版」。自「出道」至今，肆一秉持一貫的創作能量，每年持續推出作品，成為極具聲量的知名暢銷作家。

華文創作無斷層！力推新生代作家群，搶攻文學書市，

張輝明董事長：「積極找尋能寫並能貼近年輕市場的好作者，讓閱讀沒有斷層。」

根據中央社報導博客來今年(2019)5月所公布的華文創作暢銷榜，前TOP10裡除有文壇老將在列，多名新生代社群作家也榜上有名，並分析新生代文學代表們正善用社群的即時速度，以新文體搶進文學書市場。其中90後作家張西的作品《二常公園》也名列其中。

張西於2016年由三采文化出版第一本散文作品《把你的名字曬一曬》後，極受好評，陸續推出《你走慢了我的時間》、《朝朝暮暮》(已絕版)、《時時刻刻》(已絕版)、《二常公園》等作品。2018年發行限時限定作品《時時刻刻》，在80小時內就賣出9000本的暢銷佳績。

為了能持續推出更多華文創作的新興世代，張董事長期許同仁能「積極找尋能寫並能貼近年輕市場的好作者，能讓閱讀沒有斷層」。三采於今年(2019)也陸續出版新生代華文創作家，知寒、張嘉真、彼岸的鹿等作品；在IG上挾帶13萬粉絲，兼具極高人氣與寫作實力的知寒，於今年(2019)六月傾心集結推出首本散文創作《總在說完晚安後，特別想你》，出版至今3個多月仍見於博客來、誠品、金石堂等各大書店排行榜；屢獲各大文學獎肯定、目前仍在大學就讀的張嘉真，因榮獲臺積電青年學生文學獎短篇小說獎而被編輯挖掘，於今年(2019)八月出版《玻璃彈珠都是貓的眼睛》也受到文學界前輩推薦，朱宥勳老師評其作品：「時光正好，筆力亦足以直擊青春的核心，『稚氣』反而成就其鮮活。」

三采也致力出版新生代華文創作作品：（左起）《二常公園》、《總在說完晚安後，特別想你》、《玻璃彈珠都是貓的眼睛》。（圖／三采文化 提供） 分享 facebook

10年前推《向殘酷的仁慈說再見》 首談善終議題，催生法案推手

10年前三采首創先例，出版陳秀丹醫師的《向殘酷的仁慈說再見》，即在當時鮮少談論此類生死議題的氛圍下，拋出了關於「善終」的討論。事實證明這樣的議題還有相當的討論空間，2014年又接連出版了《向殘酷的仁慈說再見2》，以及2017年《老衰死》等相關出版品，此10年間關於「善終」與「預立醫療決定」的討論未曾間斷，相關法案於今年(2019)一月「病人自主權利法」正式上路。三采始終保持著議題敏感度，且在適合時間點順勢出版市場/國人需要認識的議題書籍，原因在於三采相信出版有其特殊影響力與社會責任，秉持著「善」與「共好」理念持續經營出版路線。

15年深耕兒童閱讀市場，結合知識與漫畫，誘發孩子主動沉浸式閱讀

三采自2000年開始，創建健康事典和MOOK書系、引進剛萌芽的韓國兒童知識漫畫，本本暢銷、屢創話題，也躋身臺灣10大出版集團！不僅知識漫畫《尋寶記》、《科學實驗王》自2004年起至今，成為暢銷超過10年的經典童書，知識漫畫書系全臺暢銷超過1200萬冊，同時也為圖書館借閱登記率最高的排隊等候系列。

《科學實驗王》系列書不僅暢銷，更是公圖借閱排行第一名的好書。（圖／三采文化 提供） 分享 facebook

107年全臺公共圖書館借閱排行統計，其中兒童圖書借閱Top20超過半數皆為三采文化出版好書。（圖／摘選自國家圖書館編印「107 年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」） 分享 facebook

根據國家圖書館公布的「107年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，其中入榜 6 至 11 歲學童適讀圖書，三采文化所出版之作品高達 12 部，其中最熱門也深受小小讀者們喜愛的類型為具有知識性的學習漫畫，包含《科學實驗王》、《世界歷史探險系列》和《雨林冒險王》等，這些圖書內容圖文兼具，是小朋友們愛不釋手且學習各種知識的優良讀物。

近年三采文化又引進以視覺圖像統合知識學習的《漫畫大英百科》，圖解更多硬知識讓中高年級小朋友也能從中得到樂趣與知識，並與教育部108課綱同行，透過沉浸式的閱讀，家長在不必擔心買書回家不會閱讀，因為孩子喜愛他們就會主動多次翻閱，讓書籍跟孩子零距離！

因應變局，張董事長很罕見不以出版人自居或自傲，而自詡為「文化商人」。他認為，企業的長久經營需要當責，產品暢銷才能更多人看見，也才能創造影響力，改變社會促進眾人之利。無論何時都須以「接納，可以改變自己，改變，才能創造未來。」的心態，接受改變才是永遠的不變!這也是每個十年都能交出亮眼成績的三采，最重要的關鍵!

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