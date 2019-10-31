圖坦卡門變候選人 街頭懇請「買票」

2019-10-31 00:56 聯合報 本報訊



圖坦卡門戶外競選廣告吸睛。 圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

台北市政府戶外廣告看板，驚見黃金面具候選人出現，連宣傳口號都引人發笑，現場還有競選工作人員發放面紙，呼籲民眾「買票」支持，原來「候選人」是古埃及最著名的法老王─圖坦卡門。

繼位僅十年的圖坦卡門擁有被譽為世界十大寶藏之首的黃金面具，墓室內更有多達五千多件陪葬品，出土時還轟動國際。

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明年聯合數位文創商借到圖坦卡門藝術展品來台展出，主辦單位搭配選舉時事宣傳，還發表五大政見，包含寶藏不藏私大公開；身家透明，血統純正；支持乾淨選風，提供正當管道「買」票；重視每位參觀民眾，給予最優質的展覽空間；在台打造圖坦卡門躺了三千年的房間，不用飛到埃及也能享受尊榮體驗。

●「圖坦卡門．法老王的黃金寶藏特展」明年一月十七至四月五日，在中正紀念堂第二、三展廳展出，更多展覽訊息請見官方粉絲團或udn售票網