墨西哥古典樂大師來臺 為青年演奏

2019-10-29 22:44 聯合新聞網 讀.書.人



為了努力促進臺北與墨西哥之間的貿易服務、文獻和文化交流，並增廣臺灣人民對貧富差距的了解和熟悉墨西哥文化的表現形式，從而更好的理解和文化互動。

基於此種背景，馬丁內斯·梅爾卡多大師將會在臺灣各地區舉辦一系列公開的獨奏會，而青年學生則是觀眾裡最重要的組成要素。

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因此，在馬丁內斯·梅爾卡多大師（Gaestro Martínez Mercado）、新竹縣美國學校的黃董事長、校長Mr.Shon、西班牙語老師Mrs. Garcia的引領下，這些專業人士、藝術家、企業家和學者，以及來自19世紀到20世紀的墨西哥古典作曲家，將使大家可以更好地了解當今墨西哥社會的廣度與深度，相當普遍且富有民族主義。希望能為年輕的觀眾提供一次難得且令他們印象深刻的體驗。

鋼琴家Hernán Martínez Mercado的獨奏音樂會，一位來自墨西哥的古典音樂大師。

地點：新竹縣美國學校（302新竹縣竹北市高鐵二路189號）

時間：10月30日（三）13：15 – 14:00