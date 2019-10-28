如何安全又正確的跑步？國際超馬專家獻聲說法！

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 郭豐州 04【開始跑吧：開始跑步訓練的步驟】

如果你稍微跑一下就覺得非常喘、而且不舒服，那就代表你的下肢的肌力、肌耐力跟心肺耐力，都還不足以跑步，所以，在跑步之前，你可以先做的事情是「快走」，利用快走來培養跑步所需要的下肢肌力跟肌耐力，以及我們說的心肺耐力。

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快走，顧名思義就是比平常走路快囉！那到底要多快才行呢？理想是要能夠跟跑步一樣快，當然這要練習很久才辦得到。

你先設想，快走比你現在平常的走路速度快上一倍就可以了。走路快的時候，要做到兩件事情：

第一件事情，是加大你的步幅，就是每一步踏出去的步伐要加大。

第二件事情，是提高你的步頻，就是每1分鐘你兩隻腳交換的次數，要能加大步幅、提高步頻，那你走起來就會比原先快很多。

怎麼辦到的呢？拉高頻率的祕訣就是在「擺手」。

平常走路的時候，我們兩隻手是垂在我們身體的兩側，前後小幅度的擺動。但是當我們要快走的時候呢，就必須把我們兩隻手的手肘提起來，輕輕的握拳，然後前後大幅度的擺動，那就可以帶動雙腳快速前進了。

所以，走路大家都會，快走其實大家也都會，只是需要持續的練習而已，所以假設你目前還不能跑，就從快走開始吧！把雙手提起來，身體往前傾，然後就大步的走出去。

快走應該要達到的強度如何呢？如果你快走大約3分鐘之後，開始會感到微喘，不過還可以跟同行的人邊走邊講話，這樣的強度才可以。

那要走多長的時間呢？這個就要看你目前的運動能力了。建議先從20分鐘開始，直到每次能快走1小時，這樣一段時間訓練下來，你的下肢的肌力、肌耐力，以及心肺耐力就會變強。而且一小時下來，你應該會全身發熱，甚至大汗淋漓才對。

每一個人身體的條件不一樣，年齡、性別、肌肉量也不同，所以很難去說你要快走幾個禮拜，或者是快走多久才可以開始慢跑。事實上，你的身體會告訴你答案，也就是說，當你快走一陣子之後呢，你的身體會告訴自己說：「我可以開始跑了！」這是身體的本能，有些人需要1、2個月，有些人需要更長的時間，都沒有關係，反正你就先開始快走。一段時間之後，當你的身體告訴你可以嘗試跑步了，那時你再開始跑起來吧！

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跑步學，跟著跑就對了（圖／一刻鯨選 提供） 分享 facebook

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