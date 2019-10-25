2019臺灣文學金典獎公布 張貴興《野豬渡河》奪得年度大獎

2019-10-25 13:17 聯合新聞網 讀.書.人



張貴興與得獎作品《野豬渡河》書影。（圖／小路攝影、聯經出版授權 提供） 分享 facebook

2019「臺灣文學金典獎」得獎名單揭曉，10月25日公布名單，最受矚目的「年度大獎」，在圖書類147本優異參賽作品中，由張貴興《野豬渡河》奪得，並獲贈獎座與獎金100萬元。另外，洪明道、王天寬，分別以《等路》、《開房間》同時榮獲圖書類「金典獎」及文學新人專屬的「蓓蕾獎」。

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圖書類有「年度大獎」1名、「金典獎」7名、「蓓蕾獎」3名，本年度11個奬額，共有9人得獎。「金典獎」7名得主，分別致贈獎座與獎金15萬元，得主為：賴香吟《天亮之前的戀愛：日治台灣小說風景》、唐諾《我有關聲譽財富和權勢的簡單思索》、夏曼‧藍波安《大海之眼：Mata nu Wawa 》、洪明道《等路》、王天寬的《開房間》、羅智成《問津》、阿潑《日常的中斷：人類學家眼中的災後報告書》。其中，洪明道、王天寬兩位新人亦榮獲「蓓蕾獎」，另一「蓓蕾獎」得主是曹馭博《我害怕屋瓦》，3人分別致贈獎座與獎金15萬元。

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評審團表示，年度大獎《野豬渡河》以絢麗的筆法書寫日本殖民下的婆羅洲砂拉越豬芭村，呈現熱帶雨林中生猛的求生意志、殖民者的殘暴、住民的反抗、大自然的暴虐、鴉片帶來的幻覺與神話中的魔幻，讓人目不暇給；評審給予高度評價，因此一致決議，將「年度大獎」頒給張貴興《野豬渡河》。

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今年持續辦理的母語文學創作類，共有4個獎項、7個奬額，評審委員也自77件投稿作品中票選出「劇本創作獎」1名，以及「臺語新詩創作獎」、「客語新詩創作獎」、「原住民漢語新詩創作獎」各2名。評審團認為，今年得獎作品形式多樣、議題深刻、結構井然、質的優秀，顯現臺灣新生代與知名作家持續筆耕的耐力與成果，也看見創新和多元的題材，不斷湧現；美中不足的是，創作投稿量持平，期許新面孔投入文學創作，未來有成長的空間。

「劇本創作獎」由陳禹心《切瓜的角度》勝出，致贈獎座與獎金30萬元。「臺語新詩創作獎」王永成〈布袋〉、曾美滿〈失落的批信〉，「客語新詩創作獎」張芳慈〈牆系列組詩〉、王倩慧〈送分ngai⌵故鄉个泥肉〉，「原住民漢語新詩創作獎」黃璽〈十二個今天〉、游悅聲〈Bayes〉各獲贈獎座壹座和獎金10萬元，游悅聲與妹妹游以德同臺較勁均入圍，游以德是去年原住民漢語散文創作奬得主，姐妹倆人均在文壇嶄露文采。

2019「臺灣文學金典獎」將於11月12日晚間七時於臺北萬豪酒店四季廳舉行贈獎典禮，盛情邀約一同祝賀年度文學優質作品出爐。本年度創作類的得獎作品及圖書類的書訊將收錄於《2019臺灣文學金典獎作品集》，預計於11月中旬出版。入圍及得獎的圖書，於全臺灣北、中、南書店同步進行書展，並邀請入圍及得獎者展開系列講座，分享創作心得，相關資訊可上國立臺灣文學館網站查詢。