第20屆大陸書展強調全媒體時代來臨 在臺開展促兩岸閱讀交流、圓滿落幕

2019-10-23 11:50 聯合新聞網 讀.書.人



今年的第20屆大陸書展在臺開展並於10月16日舉行盛大的開幕儀式。（圖／華品文創 提供） 分享 facebook

第20屆大陸書展暨第六屆兩岸全民閱讀論壇兩岸知識服務發展講座及贈書儀式，在臺舉辦，圓滿成功！第20屆大陸書展於2019年10月16日至17日在世新大學管理學院大樓一樓中庭廣場舉辦；由中國出版協會、臺灣圖書出版事業協會主辦，中國圖書進出口（集團）總公司、華品文創出版（股）公司承辦，世新大學圖文傳播暨數位出版學系協辦。本屆大陸書展主題：「全媒體時代的知識傳播與服務」，力圖通過展覽平臺，促進兩岸讀者相通、出版文化交流的民間性和專業性。

第20屆大陸書展開幕於世新大學管理學院大樓二樓國際會議廳，兩岸主辦單位代表和世新大學吳永乾校長分別致辭。開幕式中由中國出版協會錢樹人理事向大學圖書館贈送圖書並接受回贈感謝函，受贈圖書館有五所出席代表為：世新大學邱孟佑圖書資訊長、實踐大學李孟晃圖資長、文化大學吳瑞秀館長、輔仁大學陳舜德館長、逢甲大學張簡誌誠秘書。邀請剪採嘉賓為：中國出版協會錢樹人理事、沈建林副秘書長、臺灣圖書出版協會李錫敏副理事長、中國圖書進出口（集團）總公司林鍵副總經理、世新大學吳永乾校長、世新大學邱孟佑圖書資訊長、實踐大學李孟晃圖資長、文化大學吳瑞秀館長、輔仁大學陳舜德館長、逢甲大學張簡誌誠秘書。開幕式參加賓客眾多，近百家臺灣出版同業及文化先進共襄盛舉，典禮熱鬧隆重，圓滿順利！

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本屆大陸書展主題：「全媒體時代的知識傳播與服務」，又特別設計二個小專題：「茅盾文學獎獲獎作品展區」及「大陸出版知識服務展區」。「茅盾文學獎獲獎作品展區」，展出介紹第一屆至第十屆獲獎作家及作品，剛出爐的第十屆茅盾文學獎五位得主：梁曉聲的《人世間》、徐懷中的《牽風記》、徐則臣的《北上》、陳彥的《主角》、及李洱的《應物兄》特別受到關注，另「大陸出版知識服務展區」展出凱叔講故事、牛聽聽、得到、人民融媒等，非常多驚豔之作。「從來沒有一個時代，像今天這樣需要不斷地、隨時隨地地、快速高效地學習。那種依靠在學校時學到的知識就可以應付一切的時代，已經一去不復返了。」

第20屆大陸書展會場。（圖／華品文創 提供） 分享 facebook

此外，集中展覽近年來出版之精品圖書，尤其是闡述、研究中華傳統文化、兩岸文化交流的圖書，包括文學、社科、教育、藝術設計、學術、科技、旅遊、兒童等領域優秀作品等，參展出版社有：線裝書局有限公司、人民文學出版社有限公司、中華書局有限公司、生活書店出版有限公司、生活,讀書,新知三聯書店有限公司、新華書店總店、中國健康傳媒集團有限公司、中國健康傳媒集團天創科技信息技術有限公司、社會科學文獻出版社、中國建築出版傳媒有限公司、中國農業出版有限公司、文物出版社有限公司、四川華韻傳媒有限責任公司、四川新華發行集團有限公司、華東師範大學出版社有限公司、山西出版傳媒集團有限責任公司、團結出版社有限公司、清華大學出版社有限公司…等近百家，參展圖書約8000冊圖書。展出內容豐富精采，耳目一新之作纍纍，獲校園師生一致好評！

第六屆兩岸全民閱讀論壇邀請兩岸共6位演講者分享書市現況與未來發展。（圖／華品文創 提供） 分享 facebook

接著，第六屆兩岸全民閱讀論壇於世新大學管理學院大樓二樓國際會議廳舉辦，主題：全媒體時代的知識傳播與服務。由聯經出版公司策略長張雪梅主持，邀請致詞嘉賓為中國圖書進出口（集團）總公司林鍵副總經理、臺灣圖書出版事業協會李錫敏副理事長。演講嘉賓有六位依序為中國新聞出版研究院產業發展咨詢中心林曉芳主任，題目：大陸知識服務發展概況。世新大學圖文傳播暨數位出版學系王祿旺教授，題目：全媒體環境下出版人的省思。清華大學出版社庄紅權副社長，題目：全媒體時代知識的傳播與服務。聯經出版公司陳芝宇總經理，題目：出版重開機。人民文學出版社版權部陳旻主任，題目：優質內容的創造者與傳播者～融媒體時代下出版者的選擇。城邦傳媒集團葉君超總經理，題目：邁向知識產業之路～城邦的摸索與實踐。出席者有兩岸出版同業及世新大學師生共同參與，現場互動踴躍，精采紛呈！

第20屆大陸書展，除主場在臺北的世新大學外，同時也在高雄中山大學麗文門市設立了分會場。（圖／華品文創 提供） 分享 facebook

兩岸知識服務發展講座。（圖／華品文創 提供） 分享 facebook

第20屆大陸書展，除主場在臺北的世新大學外，同時也在高雄中山大學麗文門市設立了分會場。中山大學分會場，由中國出版協會、臺灣圖書出版事業協會主辦，高雄市圖書出版事業協會協辦，中國圖書進出口（集團）總公司承辦、華品文創出版（股）公司及麗文文化事業（股）公司執行。此外，於高雄師範大學舉辦「兩岸知識服務發展講座」。由中國出版協會、臺灣圖書出版事業協會主辦，高雄市圖書出版事業協會、高雄師範大學協辦，中國圖書進出口（集團）總公司承辦、華品文創出版（股）公司及麗文文化事業（股）公司執行。由麗文文化事業（股）公司楊宏文總經理主持，邀請演講嘉：林曉芳（中國新聞出版研究院產業發展咨詢中心主任），題目：大陸知識服務發展概況。余遠澤（高雄師範大學軟體工程與管理學系教授/圖書資訊處處長），題目：知識服務數位化的願景與現況。庄紅權（清華大學出版社副社長），題目：全媒體時代教材的升級與轉型。沈志翰（麗文文化事業機構主編），題目：知識現場與最終主體。講題吸睛，案例豐富，深獲出席者如高雄圖書出版協會會員、高雄師範大學師生認同與讚賞。

大陸書展贈書儀式。（圖／華品文創 提供） 分享 facebook

最後，在臺東大學舉辦贈書活動，並參訪臺東大學圖書館及池上書局與池上穀倉藝術館等，了解在地文化特色。本屆大陸書展主題：「全媒體時代的知識傳播與服務」緊扣時代趨勢脈動及切合臺灣知識青年的意趣，特別是在主承辦單位的努力下，取得良好成果，10月17日圓滿閉幕，活動全程順利成功！期待2020再見！