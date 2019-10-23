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我們的赫茲在華山──曾貴麟與吳緯婷新書對談

2019-10-23 10:40聯合新聞網 讀.書.人

曾貴麟。（圖／聯合文學　提供）
曾貴麟。（圖／聯合文學　提供）
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你的寂寞如一頭鬚鯨，發出52赫茲的求援動態 ── 曾貴麟〈鯨語〉

　　有一種動物，被稱做海洋裡的獨角獸，牠是獨角鯨。牠頭上有一支很長的角，那支角其實是從上唇突出的螺旋型牙齒，上面佈滿神經突觸，這三公尺長的牙齒是非常敏銳的感覺器官。由此做為發想，詩人曾貴麟、聯合文學出版社與E樂堂線上教育平台共同企劃一個podcast音頻專題【Narwhal 的房間】，希望透過念出的語言，將詩人的感悟，傳達給城市中的每位聽眾。除了是免費註冊收聽的課程外，每段音頻長度皆不超過15分鐘，不會造成大腦過度的資訊負擔。

　　聯合文學與E樂堂線上教育平台在11月2日更希望將此「線上的房間」，搬到實體空間與聽眾們互動，邀請了《一次性人生》的作者吳緯婷到華山青鳥書店，與曾貴麟談談各自覺得有趣的展覽、藝術節，共同討論對於詩文跨領域呈現的看法，以及自身的寫作狀態。

　　吳緯婷曾於倫敦就讀藝術行政與文化政策碩士，現職藝術行政，於地方推動各類藝術展演活動。曾貴麟創辦過藝文誌，也策畫過攝影散文展【25時區】，自言這個podcast的企劃是一個新的體驗與嘗試，很像廣播DJ，但取放的素材不是音樂，而是詩文和藝術，接下來的他會進行一個攝影計畫，同時也正在籌備新的作品集。

詩句摘錄

書名：《一次性人生》作者：吳瑋婷出版社：有鹿文化出版時間：2019年...
書名：《一次性人生》
作者：吳瑋婷
出版社：有鹿文化
出版時間：2019年6月3日
（圖／翻攝自吳瑋婷Facebook照片，由聯合文學 提供）
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如果有一百種並行的現實

當你從天降臨

我會像蜂鳥，拍翅橫跨大海

從死亡的鹹味中

銜來花蜜

成為短暫交會的彗星

──吳緯婷〈一次性人生〉

書名：《人間動物園》作者：曾貴麟出版社：聯合文學出版時間：2019年...
書名：《人間動物園》
作者：曾貴麟
出版社：聯合文學
出版時間：2019年5月22日
（圖／聯合文學 提供）
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深怕被誤認成一座島

你的寂寞如一頭鬚鯨

發出52赫茲的求援動態

枯等到睏意，和潛水的

浮游生物給你按讚和一些拍拍

──曾貴麟〈鯨語〉


活動資訊

我們的赫茲──當角鯨男子遇到行路女子

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與談作家：吳緯婷(《一次性人生》的作者)、曾貴麟(《人間動物園》的作者)

活動時間：2019/11/02(六) 19:00-21:00

活動地點：華山青鳥 (台北市八德路一段1號玻璃屋2樓)

瞭解更多：Narwhal 的房間　https://reurl.cc/xDlAEZ


詩人牙齒攝影鬚鯨聯合文學
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