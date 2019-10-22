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中華電信+龐畢度 帶孩子數位創作

2019-10-22 00:39聯合報 本報訊

中華電信基金會長期推廣「善用數位」數位為善」的概念， 這次特別將數位工具結合藝文...
中華電信基金會長期推廣「善用數位」數位為善」的概念， 這次特別將數位工具結合藝文、創作等元素，激發學員的想像力也拓展對於數位使用的多元面向。 圖／中華電信基金會提供
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中華電信基金會長期培育在地善用數位工具，更以基金會作為平台串聯各項資源，提供資源相對缺乏的地區豐富的資源與活動。為了讓社區孩童能夠透過數位的方式啟發創作能量，日前舉辦「2019中華電信『數位好厝邊』兒童創作工作坊」，鼓勵學童發揮想像力，並結合數位工具進行創作。

活動當天上午以繪本說故事活動穿針引線，讓小朋友們不僅聽故事、玩遊戲，更能站上舞台，利用平板創作出屬於自己的繪本故事。下午則透過聯合數位文創巴黎龐畢度中心兒童藝術主題「哇！馬戲團」帶往會場，將腦海中想像的人物角色以動態雕塑的方式ＤＩＹ實踐，展現出豐沛的創意與才華。

中華電信基金會說，這場活動特別結合了故事、遊戲、手作和數位等元素，以輕鬆活潑的方式，帶領孩童進入藝文創作的領域，同時也為他們開啟數位啟蒙的另一扇窗。

由聯合數位文創主辦之巴黎龐畢度中心兒童藝術工作坊「哇！馬戲團」，全新主題「我的眼睛—視覺探索大冒險」十二月廿五日至明年四月五日在華山文創園區西四館登場，報名請上udn售票網，團體報名請洽客服專線02-7737-3988#1。

文創巴黎
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