吳鈞堯為書街寫9萬字書！《重慶潮汐》分享會回憶沒落又美好的重慶南路

2019-10-21 18:15 聯合新聞網 讀.書.人



（左起）聯合文學總編輯周昭翡與《重慶潮汐》作者吳鈞堯一起共赴分享會。（圖／聯合文學 提供） 分享 facebook

吳鈞堯於10月20日下午，在重慶南路上的三民書局舉行新書《重慶潮汐》分享會，邀請諸位朋友齊聚，談談重慶南路書街的美好日子。

吳鈞堯出生金門，出版多本著作，得過許多國內創作出版大獎，其中以金門歷史小說與散文最具代表性。此次新作《重慶潮汐》描寫他擔任《幼獅文藝》雜誌主編長達十七年時間，看著重慶南路書街與藝文產業的潮起潮落，以及書街所帶給他的種種難以忘懷的美好時光。

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吳鈞堯在10月20日於三民書局舉行最新散文集《重慶潮汐》的分享會。（圖／聯合文學 提供） 分享 facebook

在分享會現場，吳鈞堯說：「原先自序只說寫八百字，後來卻產出了一千五百字，我頓時訝異，明明已經為這條街寫一本九萬字的書了，難道還不夠嗎？」序中提到作者對沒有寫日記的習慣感到可惜，擔任主編的路上一直有許多貴人提拔相助，有些感謝收錄在文章中，有些則在述及之時，回憶又如潮湧般襲上心頭。直到述寫完成才發現，還有許多話沒有說完，這條街與他的故事好像才正要開始。

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重慶南路是眾人熟知的書街，如今改變甚劇，昔日的商務印書館變為旅館，有著眾作家簽名牆的金石堂城中店也熄燈，許多書局漸漸歇業。在這科技進步逐漸與紙本書產生拉扯的時代，吳鈞堯甚至提問：「我們的書寫，可以改變這條街的命運嗎？」在分享會現場，則是有許多讀者朋友驚詫於作者文筆與記憶之細膩，將他們懷念的重慶南路一一重現，寫出了他們對重慶南路難以言說的感懷。

書名：《重慶潮汐》作者：吳鈞堯出版社：聯合文學出版時間：2019年9月25日 分享 facebook

聯合文學出版社總編周昭翡說：「這本書寫的不僅僅是這個城市的歷史跟記憶，也寫出了作者本身的心靈記憶。」提到書中篇章，吳鈞堯侃侃而談起青春回憶，從高中時候升旗典禮站在北一女、中山女高女學生旁邊的青澀，到在西門町街道上遇見正仙風道骨散步著的周夢蝶卻不忍打擾的情懷，甚至還下台示範他在當兵時期被小兵告白的緊張局面，與讀者互動親和，現場氣氛十分融洽。

分享會現場也有許多文友與長輩到場力挺，像是中華日報主編羊憶玫、作家楊錦郁、金門立委陳玉珍等人。吳鈞堯說，在這個時代做雜誌、文學出版還是需要熱情來傳承，他當初離開幼獅，也是希望這個傳承的工作能交棒給更有熱情的年輕人來實行。

日子如潮、時間似汐，十七年後，重慶南路成了作者另一種鄉愁之所在。《重慶潮汐》一書中更附上重慶南路一帶的散步地圖，邀請讀者一起在街道巷弄間漫步踏查，體出屬於自己的街道記憶。