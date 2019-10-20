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歌仔戲vs.聲樂 金門坑道激出火花

2019-10-20 00:07聯合報 記者蔡家蓁／金門報導

2019金門坑道音樂節昨起一連2天在翟山坑道璀璨登場，首日特別邀請到歌仔戲國寶唐美雲、國內最知名次女高音翁若珮兩人演出，歌仔戲女聲反串，遇上西方醇厚的次女高音，果然激盪出全新火花，讓有幸聽到的觀眾直說震撼、精采！

金門坑道音樂節每年都吸引不少樂迷到此聆聽，在坑道內聆聽音樂，樂迷都說超棒的。 記...
金門坑道音樂節每年都吸引不少樂迷到此聆聽，在坑道內聆聽音樂，樂迷都說超棒的。 記者蔡家蓁／攝影
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金門坑道音樂節已成為中外知名的音樂盛會，今年共有兩大主題「天籟美聲」和「笙東擊西」，首日「天籟美聲」由唐美雲與翁若珮兩人登場；被譽為「精緻歌仔戲的希望」的唐美雲表示，第一次在翟山坑道演出，十分驚豔，她特別以歌仔戲的唱腔吟詠詩人李白「把酒問月」一詩，重現李白把酒問月的場景。

歌仔戲國寶唐美雲演唱李白「把酒問月」一詩，直說，真的有彷彿回到古代的感覺。記者蔡...
歌仔戲國寶唐美雲演唱李白「把酒問月」一詩，直說，真的有彷彿回到古代的感覺。記者蔡家蓁／攝影
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在台灣樂聲界有「永遠的卡門」的翁若珮，則以法國音樂大師比才的「卡門」序曲和「哈巴奈拉舞曲」揭開坑道音樂會首日序幕和收尾。

國內第一次女高音翁若珮演唱法國作曲家比才的歌劇「卡門」別有一番風情。記者蔡家蓁／...
國內第一次女高音翁若珮演唱法國作曲家比才的歌劇「卡門」別有一番風情。記者蔡家蓁／攝影
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今天的演出主題則是「笙東擊西」，將由國內新生代笙演奏家李俐錦老師，演出兩首笙的代表作「鳳凰展翅」與「晉調」，展現笙的華麗與特殊音色，詮釋出東方神祕的色彩，在波光粼粼中，帶領觀眾進入迷幻的聽覺饗宴。

坑道音樂節創辦人張正傑說，翟山坑道音樂會已成為全世界獨一無二的音樂體驗，原本為戰爭而建的坑道，從此有了新的生命，在充滿省思的樂音中，年年頌揚著和平的可貴。

歌仔戲金門詩人
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