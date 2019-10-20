職場實力影響薪情？專家：個人形象更是關鍵！

（圖／陳麗卿形象管理學院 授權提供） 分享 facebook

職場薪情憑實力？你真的是這樣認為嗎？面試談薪資，或是在同一職位久了想要加薪，是否總是難以啟齒或難以談到理想價碼？

心理學上有所謂的初始效應，可從其中窺探一二，尤其人們對於第一印象的重要性，特別是在短期之內發揮的影響力，超乎你我想像。不少人認為，在職場上，想要有好的報酬，憑的就是實力！但事實上，實力並非是左右薪資的唯一關鍵。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）名教授Albert Mebribian，在1970年代提出了經典的7/38/55定律，該定律是指一個人溝通的魅力定律。他透過一連串的實驗，發現別人對你的觀感，7%來自於你的講話內容，38%來自於如何講這些話，即為講話時候的口氣、抑揚頓挫、語調等...至於剩餘的55%，竟集中於外在形象。

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魅力的多寡，常常並非決定於說話內容的深度，但不要認為，內在實力不重要。實力仍舊相當重要，就因為它重要，所以你若要發揮其影響力，就要適度透過其他加值將它展現出來，在此就需要仰賴個人魅力，也就是Albert Mebribian所說的「講話口吻語調」以及「外在形象」。

想要有好薪情，除了靠經驗累積的實力之外，仍需要透過魅力，才能讓個人品牌容易被記憶、被看到！因此，型塑個人品牌價值是實力之外的職場隱性關鍵，有魅力是本錢，懂得適時適度運用魅力是本事。

魅力不是天生的─領導者的形象管理學。（圖／一刻鯨選 提供） 分享 facebook

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