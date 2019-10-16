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學霸網紅分享筆記9招及「聽」的學習方法

2019-10-16 14:00一刻鯨選

學霸網紅艾琳。（圖／翻攝自〈Erin’s Diary艾琳的日常〉YouTube頻...
學霸網紅艾琳。（圖／翻攝自〈Erin’s Diary艾琳的日常〉YouTube頻道影片，由一刻鯨選 提供）
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以商管和會計雙主修畢業於台灣大學的網紅艾琳，擁有近24萬粉絲，本月初在她經營的YouTube頻道〈Erin’s Diary艾琳的日常〉與網友開箱她的求學筆記並公布9招學霸筆記法及分享持續高效學習的方法。

片中透露的學霸筆記術9招，展示艾琳在各階段的求學過程中，與時俱進逐漸演化的方法歸納，頗具參考價值。平時工作極為忙碌的艾琳，為持續自我充實、善用零碎時間，在通勤或者梳妝時，覺察可以利用像【一刻鯨選】APP以聽的方式進行知識獲得，尤其是它的內容別於一般有聲書，經過編輯加值處理後，除了易聽外，也易理解、記憶！

艾琳表示因為身為YouTuber時常配合拍片，日常生活及工作時間都被切割的很零碎，尤其是影片後製時間長，眼睛經常過勞，除空閒時間碎片外，也因爲眼睛疲憊而無暇再進行文字閱讀、學習。因此以耳代眼解決了她求知的需求，而【一刻鯨選】在課程設計上更是符合現代人片刻、快速的學習需求，每集課程

約為15分鐘，適用於日常的瑣碎時間。

影片中艾琳挑選了四門主題進行介紹，分別為「營養師帶你從外食吃回健康」、「領導者的形象管理學」、「世界遺產：王牌領隊的深度旅遊」及「導聆大師劉岠渭的古典音樂大賞」。內容以深入淺出邏輯進行編排，迥異於廣播、有聲書，聆聽過程沒有上課的負擔感，但也不會聽過就忘，跳脫學習只能用看的侷限。

完整影片如下，一刻鯨選相關介紹，從5:05開始。


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一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE





學霸網紅領導者

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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