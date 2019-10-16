學霸網紅分享筆記9招及「聽」的學習方法

學霸網紅艾琳。（圖／翻攝自〈Erin’s Diary艾琳的日常〉YouTube頻道影片，由一刻鯨選 提供） 分享 facebook

以商管和會計雙主修畢業於台灣大學的網紅艾琳，擁有近24萬粉絲，本月初在她經營的YouTube頻道〈Erin’s Diary艾琳的日常〉與網友開箱她的求學筆記並公布9招學霸筆記法及分享持續高效學習的方法。

片中透露的學霸筆記術9招，展示艾琳在各階段的求學過程中，與時俱進逐漸演化的方法歸納，頗具參考價值。平時工作極為忙碌的艾琳，為持續自我充實、善用零碎時間，在通勤或者梳妝時，覺察可以利用像【一刻鯨選】APP以聽的方式進行知識獲得，尤其是它的內容別於一般有聲書，經過編輯加值處理後，除了易聽外，也易理解、記憶！

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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艾琳表示因為身為YouTuber時常配合拍片，日常生活及工作時間都被切割的很零碎，尤其是影片後製時間長，眼睛經常過勞，除空閒時間碎片外，也因爲眼睛疲憊而無暇再進行文字閱讀、學習。因此以耳代眼解決了她求知的需求，而【一刻鯨選】在課程設計上更是符合現代人片刻、快速的學習需求，每集課程

約為15分鐘，適用於日常的瑣碎時間。

影片中艾琳挑選了四門主題進行介紹，分別為「營養師帶你從外食吃回健康」、「領導者的形象管理學」、「世界遺產：王牌領隊的深度旅遊」及「導聆大師劉岠渭的古典音樂大賞」。內容以深入淺出邏輯進行編排，迥異於廣播、有聲書，聆聽過程沒有上課的負擔感，但也不會聽過就忘，跳脫學習只能用看的侷限。

完整影片如下，一刻鯨選相關介紹，從5:05開始。

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