2019法蘭克福書展首設漫畫館！力邀夏曼‧藍波安、廖鴻基與畫家攜手航向國際舞台

台北書展基金會舉辦「2019法蘭克福書展行前記者會」，文化部人文及出版司司長陳瑩芳(左三)與推薦作家廖鴻基(左起)、台北書展基金會董事長林訓民、「臺灣漫畫館」策展顧問郝明義先生、推薦漫畫家常勝、漫畫家HOM、漫畫家陳漢玲合影。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

2019德國法蘭克福書展將於10月16日至20日舉行，今日（9日）在「台北國際藝術村」舉行前記者會，由文化部主辦、台北書展基金會承辦之臺灣館，今年以「臺灣：故事之島」 ( TAIWAN: Island of Amazing Stories )為主題，首度在4.0館之外，於3.0館設立「臺灣漫畫館」，由策展人郝明義規劃主題『臺灣漫畫森林』，並一口氣邀請國內三大人氣漫畫家常勝、HOM，以及專職coser的美型漫畫家陳漢玲，攜手躍進漫畫國際舞台；同時力邀兩位重量級作家夏曼‧藍波安、廖鴻基，合力展現臺灣海洋文學的深度及廣度，陣容之大，歷年首見！

每年十月舉辦的法蘭克福書展（Frankfurt Book Fair），為全世界最大且重要的書展，不僅被譽為出版業與知識媒體最重要的交易市場，也是所有文化活動的楷模。2018年共有來自109個國家、7,503家參展商共襄盛舉，並集結了164國出版、書店、圖書館、學術、印刷和媒體、科技、影視、電玩相關產業計16萬9,067位專業人士到訪，參觀人次達28萬5,024人，活動場次多達4,000場以上。2019年法蘭克福書展主題國是挪威，設定＂The Dream We Carry＂主題；書展本身除了維持版權銷售與跨國、跨域合作重鎮角色，也多方開發科技新知跟出版趨勢的跨域介紹。

臺灣館文學漫畫各有擅場 今年首設漫畫館

2019年法蘭克福書展共有5大展館，F.1是挪威主題國館；3館是童書漫畫館，包括童漫、旅行、烹飪、宗教出版品；4館是亞洲語系、德語系、藝術書區；5館屬於歐洲、中東、西語系國家；6館則以英語系國家為主，還有今年新搬遷的Festhalle 版權中心。臺灣館近年參展專注在 4館亞洲國家中推陳出新，今年更一舉邁入3館，設立「臺灣漫畫館」，全力突顯臺灣圖像的原創爆發力。

本屆法蘭克福書展臺灣館位置在4.0 D50，展館面積166平方公尺，鄰近日本、韓國、印尼、泰國、中國與德國數位出版與出版流通等產業，是4館人潮眾多的精華地段。呼應整體「臺灣：故事之島」參展主題，突顯臺灣「島嶼」及「故事」特色。本屆臺灣館首度規劃「臺灣故事之島書區」，展示2018-2019年出版、訴說臺灣美好故事以及展現自然寫作實力的跨類別好書，並邀請兩位以海洋文學見長的作家夏曼‧藍波安、廖鴻基，分享臺灣精彩迷人的海洋文化。

臺灣漫畫館則在3.0 H45，展館面積40平方公尺，鄰近韓國、德國等國際童漫重要出版公司。臺灣漫畫館今年特別邀請策展人郝明義規劃主題『臺灣漫畫森林』，期望透過臺灣漫畫內在的多元與豐富，結合森林的富饒意趣，與德國與歐陸森林地貌的外在，有更貼近的對話。

臺灣館推薦作家夏曼.藍波安和廖鴻基的作品展示。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

我的身體就是海洋文學 夏曼‧藍波安

住在蘭嶼的達悟族作家夏曼‧藍波安，在兩岸三地海洋文學上有著舉足輕重的地位。他書寫海洋的角度，常異於一般人以環保或生態的角度切入，而是選擇達悟族傳統，由自己部落和神話故事的眼光來看海洋。從早期的《冷海情深》、《海浪的記憶》到近期的《天空的眼睛》、《大海之眼》等，不管是飛魚傳說、族群互動、部落回憶、生活情懷或現實衝擊，在夏曼的筆下，總是讓人感到親切又動容。

夏曼‧藍波安指出，達悟族是親近海洋的民族，熟知魚類也是有故事、有情緒的，有美也有醜，這些在漢人社會中沒有的知識，是他自北上求學回鄉後，花了很長的時間，重新向海洋學習，進而寫成了《冷海情深》。夏曼認為，海洋的變化莫測，唯有把身體帶到海裡，才能體驗到海洋流水的強勁度，這種身體力行，是他唯一親近海洋的方式，也是他海洋文學的核心。回到陸上，看到自己族人的變化，反思現實的衝擊，「反歧視」也是夏曼所有作品中的重要核心，且與其他海洋文學作家最大的不同。

夏曼‧藍波安經常被問「什麼叫海洋文學？」，他的回答既簡單又傳神，「我的身體就是海洋文學。」夏曼認為，「我是住在蘭嶼的海洋文學家，我的文學深受傳統詩歌的影響，也深受划船、捕飛魚、鬼頭刀魚、潛水抓魚的影響。」本次受邀參加法蘭克福書展，將以造筏下海的精神，與歐洲讀者對話，並盡其所能去詮釋他個人原汁原味的「海洋文學」。

重量級作家廖鴻基與其作品合影。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

捷克電台也心生嚮往的海洋之聲 廖鴻基

曾經捕魚5年，轉而關注鯨豚生態、籌組尋鯨小組、擔任海洋生態解說員，又發起黑潮海洋文教基金會...廖鴻基直到35歲才真正接觸海洋，成為漁夫的同時，拾筆將漁人經驗撰寫成一本本的海洋紀實創作。今年七月他剛完成兩本書：《十六歲的海洋課》和《遇見花小香：來自深海的親善大使》，其中「花小香」這個名字，原來是一頭年年報到的噴水抺香鯨。

廖鴻基長期關注海洋生態，擁有多年的討海經驗。從抓魚到保育鯨豚，從獵殺到海洋紀實，透過漁人經驗把漁民生活和海洋的變化融入文學創作，出版包括《討海人》、《鯨生鯨世》、《來自深海》等書。其中《討海人》描述深夜鏢旗魚，人與魚搏鬥的驚險，當時文壇蔚為話題。目前他正著手第一本長篇小說，積極將臺灣東部海域快消失的行業—鏢旗魚的故事紀錄下來，預計明年出版。正是因為他深戀海洋的心意，飄洋過海傳到捷克，除了《討海人》於2017年售出捷克語版權，並吸引當地廣播電台慕名，請求授權以捷克語朗讀《討海人》！

兩位海洋文學專家出航，臺灣館特別邀請熟諳亞洲文學的法蘭克福書展副總裁Claudia Kaiser擔任主持人，在10月16日下午2:00-3:30於朗讀帳篷進行「《大海浮夢》－海洋帶我去旅行」以及「《黑潮漂流》－人與海的對話」兩場對談。10月18日11:00-12:00，臺灣館也將安排夏曼‧藍波安和廖鴻基的創作心得分享會，希望延續2018年臺灣館邀訪作家紀大偉作品成功銷售英語版權，並吸引德國出版社後續洽談的成績，積極擴大臺灣館閱讀活動影響力。

臺灣漫畫館發光！ 常勝 HOM 陳漢玲攜手前進法蘭克福

全球漫畫熱潮上揚，年輕世代對圖像閱讀的好奇心更為開放且熱情。本次法蘭克福書展， 3.0館首設「臺灣漫畫館」，國內三大人氣漫畫家常勝、HOM以及陳漢玲蓄勢待發前進法蘭克福，展現臺灣漫畫的創作能量。

（左起）常勝、HOM、陳漢玲與作品合影照。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

以《X GIRL極限任務》出道的漫畫家常勝，2004年放棄15年廣告生涯，離開廣告創意總監的高薪，開始投身漫畫創作。至今出道14年，編劇繪圖一手包，擅長繪製寫實的風格，詮釋科幻、奇幻等題材，獨特人物的內涵刻畫，屢獲中外大獎，包括臺灣金漫獎、日本京都國際漫畫賞等。常勝認為，「漫畫」賦予他無限想像的生命力，「身為一位漫畫家，就該是有著持續不斷創作能量的人」；比方《隱藏關卡》書本封面裡藏有繪製各國大城市的隱藏版卡片，讀者開卷便有驚喜彩蛋，也突顯常勝的用心。這次受邀參展，常勝希望世界各地都可以看到臺灣漫畫正在轟轟烈烈的激情發展，並準備帶著最新出版的《九命人》，以大開本規格厚達400頁的精彩內容，歡迎各國版權洽詢。

今年剛拿下2019金漫獎「青年漫畫獎」的HOM（鴻），本名翁瑜鴻，原本隱身網路背後，創作達三年之久，隨著《魔幻時刻》與《大城小事》一炮而紅，連帶著本人也曝了光。清秀婉約的HOM原本從事網路媒體，當初塗鴉當抒壓，根本沒想到會把漫畫當正職。受到網友關注的《大城小事》，是以他人生活經驗、融合之前職場的生活觀點，以分鏡轉化而來。內容雖然平凡無奇，卻也最貼切打動人心。HOM表示能夠把貼近大家身邊的日常心事畫出來，人人都可以是主角，就是她漫畫的初衷。出道４年多，目前手邊仍有5-6冊紙本漫畫進度，插畫、漫畫、設計合作案也陸續進行，對於首次參加法蘭克福書展，HOM感到很幸運、也很期待自己的作品，有機會觸及其他國家的讀者。

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一出道，就榮獲行政院新聞局劇情漫畫獎肯定的陳漢玲，是個渾身充滿漫畫熱情的漫畫家，也是一位專業的cosplay玩家，她的作品兼具少女漫畫美型與少年漫畫的風格，在《夢夢》月刊獨樹一格。最為漫迷津津樂道的是，陳漢玲時常cosplay自己漫畫中的主角盛裝現身簽名會，全身行頭都是她手作的溫度。陳漢玲提到，她自小五就開始玩coser，剪布、打版、縫製統統一手包。國中時期參加同人誌活動，《唯妙唯俏☆COS社》以coser為主角，最能映照她個人的內心世界。至於近期的《潘朵拉的禁忌之吻》，服裝表現最華麗，除了99%是陳漢玲DIY，她還費心為假髮上捲設計造型。此外，陳漢玲也積極漫畫教學，開設「漢玲苑」粉專。這次以漫畫家和專業角色扮演者參加法蘭克福書展，將精心準備獨特臺灣流的漫畫技巧和cos道具小撇步，好好跟歐洲漫迷切磋交心。

今年臺灣漫畫家首度大陣仗躍進法蘭克福書展，常勝、HOM和陳漢玲在展期分別於Cosplay舞台(H4.0 G91)、4.0臺灣館以及3.0臺灣漫畫館，分別舉辦漫畫創作示範與簽名分享會。陳漢玲也將粉墨登場演出，與德國漫畫迷同樂，相信必能驚豔法蘭克福書展。