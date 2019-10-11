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臺大人氣教授歐麗娟：〈李夫人歌〉把握了驚人的心理學，隱藏著內在的、不容易自覺到的心靈反應

2019-10-11 08:30一刻鯨選

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漢賦的特點是華麗宏大，因此深受皇帝、貴族的喜愛，文人們也大量投入創作，當時是一種非常流行的帝國藝術。

但你可能不知道，漢賦是可以吟誦的。因為它不但押韻，而且講究對仗，也開拓了許多文字的藝術表現，可以算是廣義的詩歌。而我們一般以為的狹義的詩歌，當時是以歌謠的形態流傳的。在民間的歌謠，後來被稱為「樂府詩」，至於在皇宮裡，皇帝們所唱的就是「楚歌」。

漢武帝的音樂素養、文學造詣都很高，他還能親自演唱，那麼自然而然地，他身邊就有一批善於作曲寫歌的文人或優伶。其中，有一個歌手叫作李延年，他的妹妹就是後來入宮深受寵幸的李夫人。

李夫人和她的哥哥同一個出身，都是從事娛樂業的倡家，身分低下。她為什麼能夠入宮呢？這個機緣靠的就是李延年卓越的創作才華。班固在《漢書》中記載了這個故事。

大意是說：李延年因為特別擅長音樂歌舞而受到漢武帝的寵愛，每當他創作出新的音樂，聆聽的人都沒有不感動的。有一天，李延年侍候漢武帝休閒起舞，在這個時候唱起一首歌：

「北方有佳人，絶世而獨立。一顧傾人城，再顧傾人國。寧不知傾城與傾國，佳人難再得！」

這首歌曲裡雖然沒有楚歌最明顯的特徵，也就是使用「兮」字，但從漢朝宮廷的喜好來說，李延年私下所唱的〈李夫人歌〉，應該也是楚歌。

這首詩的魅力是如此強大，當時漢武帝聽完了這首歌，不禁悠然神往，歎息說：「真美啊！世界上難道還有這樣的佳人嗎？」武帝的姊姊平陽公主就接著說：「李延年有一個妹妹哦！」漢武帝一聽，就召見她，一見之下果然驚為天人，李夫人這個女子真是妙麗善舞，因此就獲得了寵幸。這就是李夫人進宮的過程。

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醉美古詩詞（圖／一刻鯨選　提供）
醉美古詩詞（圖／一刻鯨選　提供）
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