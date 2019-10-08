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中華電信Hami書城10週年慶　5折暢讀月讀包一整年

2019-10-08 09:00聯合新聞網 讀.書.人

中華電信Hami書城即日起推出「點10成金」10週年慶活動，申租月讀包即享最高5...
中華電信Hami書城即日起推出「點10成金」10週年慶活動，申租月讀包即享最高50% Hami Point點數回饋，還有機會抽中三星熱銷旗艦新機Galaxy Note 10或Galaxy Tab A。（圖／中華電信Hami書城　提供）
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行動閱讀正夯！中華電信統計Hami書城月讀包的申租人次，由前(106)年到今(108)年的年複合成長率約26%，顯示越來越多消費者習慣在行動裝置上閱讀。為感謝客戶的支持，並歡慶Hami書城陪伴國人閱讀滿10週年，自即日起至108年10月31日止，Hami書城推出「點10成金」10週年慶活動，申租月讀包即享Hami Point點數最高回饋消費金額50%，還有機會抽中三星年度熱銷旗艦新機Galaxy Note 10 (價值31,900元)或Galaxy Tab A (價值9,990元)，體驗行動閱讀的魅力，就趁現在！

Hami書城「點10成金」活動提供超值優惠，申租Hami書城月讀包即享Hami Point點數回饋，如預繳申租月讀包一年1,599元，並使用中華電信行動帳單付款，即可獲得回饋點數800點，相當於以半價的優惠暢讀「月讀包」一整年。Hami Ponit 1點等於1元，點數可用於4大超商、威秀影城等熱門通路兌換咖啡、電影票及折抵電信帳單等，中華電信以最實際的優惠回饋喜愛閱讀的消費者，心動不如馬上行動！

Hami書城會員大募集，體驗行動閱讀趁現在

為提供全臺行動電話客戶更完善的行動閱讀服務，Hami書城月讀包從一開始以電子雜誌為主的內容，到現在涵蓋電子雜誌、主流報紙及精選暢銷書，以去年為例，提供客戶近300本書。同時因應現代人生活忙碌，提供編輯精選的快讀文章，滿足現代人以零碎時間閱讀的需求。並提供多元型態閱讀，除了有報紙、雜誌原版面閱讀，也提供有聲書閱讀以及十分鐘聽完一本書的「快讀大師」影音導讀，降低閱讀門檻，滿足更多族群使用需求。

中華電信Hami書城內容包羅萬象、應有盡有，最受青睞的「月讀包」擁有近6,000本電子書刊與暢銷書籍，更有包括聯合報、聯合晚報、經濟日報等電子報紙，以及商業周刊、鏡週刊、哈佛商業評論、美麗佳人等橫跨商業、管理、旅遊、時尚各領域的熱門雜誌，提供客戶在忙碌之餘，也能快速瀏覽書籍，輕鬆掌握最新資訊。

Hami書城會員大募集，申辦享好康就趁現在！活動期間不僅開放台灣高鐵、台北世貿展覽館等地點免費暢讀月讀包，只要於第一銀行總行、中華航空貴賓室等場域掃描活動QRCode，並加入Hami書城會員，更可享「月讀包」10日暢讀，立即體驗行動閱讀的樂趣！

更多好康訊息，請詳參 https://bookstore.emome.net/Homes/action/1/813


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