天天用「磁力詩」創作與傳情 ！全新型態月曆「詩心引力」登場

2019-10-03 14:56 聯合新聞網 讀.書.人



精選12當紅詩人親選創作詩詞，製成專屬的磁力字貼，讓你一邊拼湊，一邊紀錄你的生活！（圖／《聯合文學》雜誌 提供） 分享 facebook

每天的心情，你會如何表達？全台第一款「磁力詩」月曆商品「詩心引力」今日（10月3日）起在募資平台上線，邀請12位當紅詩人創作詩，再將詩人親選字詞製作成專屬的磁力字貼共360個，任由你自行組合，將生活中的所思所感，用每日的造詩練習來表現，將文學與生活以全新型態結合。

「詩心引力」磁力詩生活月曆是由《聯合文學》雜誌企劃開發，與傳統紙器單位「美好物件」合作，兩家老字號的業者聯名跨界創新，利用「磁粉」與帶有羊絨觸感的「里紙」，共同研發月曆材質與字詞磁鐵。《聯合文學》雜誌為了讓更多人領略文學創作的樂趣，啟發自國外行之有年的磁力詩，全新設計屬於中文詩的創作體驗。

「詩心引力」磁力詩生活月曆是由《聯合文學》雜誌企劃開發，將文學與生活以全新型態結合。（圖／《聯合文學》雜誌 提供） 分享 facebook

「詩心引力」邀請12位當代受歡迎的詩人：羅毓嘉、陳繁齊、林婉瑜、孫梓評、林達陽、騷夏、追奇、徐珮芬、許含光、宋尚緯、楊佳嫻、陳珊妮擔任不同月份的創作者，創作呼應不同時節的獨家詩作。他們親選的字詞製作成專屬磁鐵，任你排列與拼貼，創作今天屬於自己的詩，表達心情。是一本桌掛兩用，滿足創作欲望，並具有生活日用功能的萬用曆。

「磁力詩」內含360個字貼，任你自由創作，讓生活處處充滿「詩意」。（圖／《聯合文學》雜誌 提供） 分享 facebook

「如果你正在思考如何說出最完美的離職、最傷人的分手、最誠意的道歉、最深情的暗戀...就透過一點點詩心引力說出來。」詩心引力的360個磁力字貼，除了用於月曆，可拼貼於辦公室座位隔板，或家裡的冰箱。今後辦公室隔板和你家冰箱都可以用來寫詩，那些不好開口的話，都可以用磁力詩呈現，提供新方式記錄生活心情。

「我們相信有些重要瞬間，透過文字創作，更能記錄真實感受。」「磁力詩」用自由變動的文字風景，留下每一天的生活感悟。當你的世界裡有了文學，生活將會變得不一樣。

群眾募資宣傳短片

【詩心引力_磁力詩生活月曆】

全台首款「磁力詩」月曆商品「詩心引力」今日起在募資平台上線。（圖／《聯合文學》雜誌 提供） 分享 facebook

募資頁面｜https://linkingunitas.com/Media

募資時間｜2019/10/3 - 2019/11/17

發起單位｜聯合文學雜誌

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