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「2019臺灣文學金典獎」入圍揭曉　大幅提升臺灣文學能見度

2019-10-01 17:51聯合新聞網 國立臺灣文學館

　　由國立臺灣文學館主辦的臺灣文學金典獎，今年共有 224件作品參賽，圖書類與創作類共同徵獎，10月1日揭曉入圍名單。圖書類今年擴大文類徵獎，共有147本圖書參賽，角逐金典年度大獎及象徵新人的蓓蕾獎項，競爭十分激烈，得獎名單預計10月下旬公布，贈獎典禮將於11月12日舉辦。

　　國立臺灣文學館長蘇碩斌說明2019臺灣文學金典獎年度獎項擴增，總獎金由290萬元提高至340萬元，而圖書類的徵獎對象不區分文類徵選，包含小說、散文、新詩、非虛構書寫等作品皆能同桌角逐，得獎名額並擴增為8名；此外，為鼓勵新人書寫，今年首度增設蓓蕾獎3名，希冀透過廣大的獎項徵獎，擴增臺灣文學視野、匯集文學長流。得獎作品之後也將在國際書展中推廣，並嘗試結合影視改編，讓文學可以保有自主性並投入市場與產業中。

圖書類評審團代表黃崇凱表示今年30本入圍圖書名單，由評審團歷時三日，反覆討論激辯而來。相較以往，今年小說的數量是相對「歉收」的一年，但在現代詩部分，參選作品眾多，也出現較多值得思量的詩集。因為不分文類，文學的界線是浮動的，每年情況都不會相同，散文、新詩、等作品皆有可能。本次圖書類入圍作品，題材殊異，多呈現社會時事、環境互動、人生成長等議題，用文字書寫社會脈絡，記錄真實面貌，觸動讀者內心情感，如鴻鴻《樂天島》（黑眼睛文化）、阿盛《海角相思雨》（九歌）、林彧《一棵樹》（印刻文學）、阿潑《日常的中斷：人類學家眼中的災後報告書》（八旗文化）等，彰顯今年圖書出版的樣貌景況。

　　創作類涵蓋劇本創作獎、臺語新詩創作獎、客語新詩創作獎、原住民漢語新詩創作獎四大類。呼應今年初國家語言發展法通過，增加母語獎項得獎名額，鼓勵各族群踴躍投稿。創作類評審團代表路寒袖表示艱難的環境下書店一家家關，還好有臺文館持續努力著，而從事母語創作的人令人敬佩，他們就像溪流裡的石頭，即使被水淹過，還是堅持在自己的位置。

　　入圍的圖書類作品，將於全臺北中南書店進行入圍書展，邀請民眾共同參與，以閱讀行動力來支持、品評年度文學金典。入圍書展將於10月1日起於三民書局及其網路書店同步舉辦書展，11月份臺中新手書店、臺南政大書城等接續開展，得獎名單將於11月12日於臺北內湖萬豪酒店四季廳進行贈獎典禮活動，屆時將頒發金典獎年度百萬大獎。


書寫國家語言災後原住民政大
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