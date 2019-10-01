黃春明挑戰創作尺度！《跟著寶貝兒走》座談分享創作歷程

2019-10-01 16:22 聯合新聞網 讀.書.人



二○一九年臺灣文壇最重要大事件──黃春明：「我回來寫小說了。」

黃春明睽違多年重返小說創作行列，一出手便挑戰寫作以來的尺度！

小說主角吳長根是一名私娼寮的保鑣兼跑腿，經常霸王硬上弓魚肉自己家的小姐。某日，他又要強迫小姐提供免費服務之時，卻反被一刀剪去「寶貝兒」……就在人生陷入最悲慘之際，卻意外接受器官移植捐贈而移花接「鵰」，從地獄到天堂，反成了牛郎，並受到貴婦們的熱愛，卻也引起各方角頭勢力的覬覦，紛紛介入搶人……。

書名：《跟著寶貝兒走》作者：黃春明出版社：聯合文學出版時間：2019年9月30日 分享 facebook

黃春明以他一貫黑色幽默，生猛妙趣的筆法來書寫我們總是難以啟齒，不敢討論、不敢面對的赤裸的「性」。交稿時，黃春明更頻頻詢問出版社：「這個（十八禁）可以出版嗎？」。

他關心的議題仍然多元且廣泛，從軍官、娼妓、原住民到社會與媒體的氛圍現象等，都是他小說中重要的取材元素，故事雖令人捧腹大笑，呈現的卻是一齣笑中帶淚的人性悲喜劇，本次出版的書籍封面設計富有巧思，由他本人親繪自畫像作為封面，由聯合文學主辦，將在10月5日下午19:00於洪建全基金會與舉行新書分享會，講述他這本既大膽又創意的新書《跟著寶貝兒走》的創作歷程。

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