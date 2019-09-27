臺文館推古典文學的南洋旅行 新展覽湧動娘惹情思

國立臺灣文學館「娘惹浮生──二十世紀初期臺灣古典文學南洋旅行記特展」將臺灣古典文學，全新浪漫上色。2019年9月27日（五）下午2時正式開幕，展期至2020年3月8日在展覽室C展出。展覽以古典詩為主題透過張福英《娘惹回憶錄》獨特幽微的女性視角破題，記錄板橋林家與當時文人在二十世紀初期的時空背景下，與南洋地區產生連結。

張福英後代家屬，孫子林南星與孫媳蔡寶珍出席展覽開幕典禮（圖／國立臺灣文學館 提供） 分享 facebook

因為一張照片、一對金手鐲，1912年印尼棉蘭橡膠大王的千金大小姐張福英，嫁給素未謀面、遠渡重洋而來的臺灣板橋林家大少爺林景仁。60年後，張福英親筆寫下《娘惹回憶錄》。展覽從臺灣板橋與印尼棉蘭，兩大家族的跨國聯姻，勾勒臺灣古典文學南渡的行跡。藉由張福英曾陪同丈夫林景仁前往廈門、臺灣的旅行經驗，側面觀察板橋林家西渡廈門，轉往南洋發展的家族遷徙史。

到南方去，是二十世紀初期臺灣紳商的夢想。對臺灣文人而言，南洋是聚寶盆，容納蠻花豔卉，榔風椰語，也召喚各種機緣：經商、壯遊、考察、弘法、聯姻等等，詩文創作也沾染了熱帶風情。臺灣與南洋交會的源流，可追溯至1836年澎湖進士蔡廷蘭漂流到越南。1941年太平洋戰爭爆發後，臺灣文人前往南洋的數量更達到高峰。

展品《娘惹回憶錄》草稿（圖／國立臺灣文學館 提供） 分享 facebook

「娘惹浮生特展」將展出臺文館珍藏的張福英手稿、文物，以及《娘惹回憶錄》的相關文本，例如以板橋林家為中心的文學集團「菽莊吟社」及成員的詩集，《菽莊主人收錄詩文集》、施士洁《喆園吟草》、許南英《窺園留草》，並由檳城娘惹博物館借展精工刺繡的娘惹服飾、繽紛鮮豔的珠繡鞋等展品。

檳城娘惹博物館長Lillian Tong唐寶瓊表示張福英的著作將大家連結在一起是很有意義的事。臺文館長蘇碩斌說明，展覽背景的敘事線，重點當然不是豪門聯姻。更有意思的，是百年前衝往南洋擴展社交圈的臺商，也把烙在身上的古典詩帶著去旅行了。並於展覽開幕時與前館長陳益源教授一致表示，感謝張福英家族的文物捐贈，促成今日的展覽。而陳教授更特別提到，眾多的文學作家以他們自己的生命搭起國與國之間的橋梁，這樣的書寫藉由文學外譯，翻譯成當地文字，是推廣文學的重要課題。

合影（右起）駐臺北印尼經濟貿易代表處亞蒂拉主任、陳益源教授、馬來西亞友誼及貿易中心何瑞萍代表、國立臺灣文學館蘇碩斌館長、檳城娘惹博物館唐寶瓊館長、張福英後代家屬林南星與蔡寶珍、國立臺灣文學館蕭淑貞副館長。（圖／國立臺灣文學館 提供） 分享 facebook

臺灣文人來南洋，不僅僅是地理板塊、風土感官的碰撞，也綴起奇字多音，如一綹金絲織進南洋紋理，明豔斑斕。浮光湧動的娘惹情思，是名門豪族的人脈交織，也是古典文學的跨界移動，彷彿一段臺文人世界的旅行記。他們所留下的重要作品，在臺灣文學史上具有不可抹滅的光芒。