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選前拔掉操盤手 藍營又把贏局玩輸？想勝選就要學他

吳若權：人生必修課，學會照顧未來的自己

2019-10-03 09:11一刻鯨選

如果將人生的階段，比做春夏秋冬四季。中年子女本身的生命歷程，就如同從盛夏光年，進入初秋微涼的楓紅季節，並且陪著銀髮父母，逐步走進白雪繽紛的冬季，提前體驗人生不同的境界，雖然在感傷中，也能因為每天都對生命有所學習、對歲月帶著敬意，而讓內心充滿歡喜。當有一天，中年子女如果能夠陪伴父母走到旅程的終點，確實是這一生莫大的幸福。

在父親離開以後，我就把「陪伴母親終老」，視為下半生最重要的使命與功課。雖然父親走得突然，向來身體非常硬朗的他，連感冒都不曾看醫生，卻因為心臟不適引發肺積水而住院療養，短短四個月就過世，但他走得很安詳，而且臨別前，妻兒子孫隨侍在側，想說的、該交代的，都沒有疏漏，終而放下身軀，人生圓滿謝幕。

那是一種理想，也是一種典範。於是，偶爾也被我引用於母子的閒談之間，為了讓自己心安，我常常在「適當的時機」，彼此心情都平靜喜樂的時候，跟母親聊起人間的生死大事。所謂「適當的時機」，包括：在懷念父親時、在親友過世時、在電視新聞報導名人辭世時，我會溫柔地聊起生死大事，為了避免失禮，我會先從自己的立場開始說起類似「萬一，我比你先走……」這樣的話題。

可以想見，剛開始的時候，母親都是很排斥的，甚至嚴厲地禁止我繼續說下去。我也會顧念她的情緒、順應她的心意，而暫時打住。但隨著我提起這件事情的次數增加，每聊到一次就多講出一些，從我對她餘生的安排、我希望自己後事如何處理、為數不多但需要謹慎的錢財如何分配，漸漸地，我也把我想交代的事情都講完了。

最近這幾年，很多公益團體基於「尊重生命」的想法，積極倡導「生前告別式」、「預立遺囑」、「放棄不必要的急救」這些觀念跟做法，都是要提醒世人以正向積極的態度面對死亡。死亡，並不可怕；最可怕的反而是，不肯面對死亡。

我認識一位資深的企業家，退休交棒之前，就把財產都做適當分配，好好安享晚年，幾年後離開人世，子女雖然非常傷心悲痛，但繼續把事業經營得很好，手足相處依然和睦。

所以說，無論大戶人家或中產階級的百姓，父母留給子女最寶貴的資產，其實不是錢財或房產，而是彼此懷念的幸福感。而面對生死大事，絕對不是只有父母才需要學習的功課，同時也是子女在盡孝道的時候，必須要盡的義務。

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面對一個人的勇敢（圖／一刻鯨選　提供）
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「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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