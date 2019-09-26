吳若權帶你學「善於獨處，也樂在相處」的態度與技能，重啟人生下半場

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 吳若權 01【發刊詞】

當人生步入中年之際，你該以怎樣的心態、以及做好什麼樣的準備，來啟動人生下半場？

這門課程的發想，來自於我的文字作品《重新，一個人：擁有自由無畏的人生下半場》，另外增加了許多關於中年議題的最新資訊，每一堂課程，都從問題出發，分享我的個人經驗與看法，重要書籍與理論的知識觀點，最特別的是，在每堂課結束前，我都精心設計全新的「課程練習」，讓你在聽完這門課後，將課程中的重要觀點實際執行，產生行動獲得改變。

新聞報導所謂的「下流老人」，讓很多熟女熟男警覺到，人到中年必須重新定義工作、重新規劃財務。在「一個人的財富」這個主題裡，我會以8堂課，與你一起擬定「第二人生」的理財計劃書。像是帶領你重新檢視你的保單，是不是在年輕時受制於人情壓力，而購買了一些你不需要的保單，卻沒有納入了長期照護的需求。又或者總是徘徊在買房子還是租房子之間游移不定？

在課程裡，我會介紹最新的青銀（青年與銀髮）共居方案，還有以房養老的政策，讓你無論買房或是租房，都能自在變老。

不論此刻的你，是單身還是已婚，結婚或者失婚，我規劃了「一個人的情愛」課程，透過8堂課，引領你打開親情與情愛的蝴蝶結，無論過往你的感情是一帆風順還是遍體麟傷，也不管你與原生家庭的關係是否滿佈童年陰影，透過實際的練習與方法，學習如何去愛人以及跟父母的關係和解，也和往事握手與自己和解，重新啟動你的「第二人生」。

最後的5堂課，聚焦在「一個人的友誼」這個主題裡，幫助你重新釐清中年以後的交友原則，一步一步從與朋友的交往，到學習與自己好好相處的能力，從「學習一件有興趣的事物」，進階到「挑戰一件困難的任務」，課程結束後，希望你將會獲得面對未來人生孤獨之旅的勇敢。

在高齡化的社會，當「年紀」和「寂寞」都愈來愈長，每個人都必須開始學習：如何面對「孤獨感」愈來愈濃厚的社會。無論你現在30歲、40歲、或50歲，無論你是未婚、已婚、或離婚，歡迎你加入這門課程，趁早學習「善於獨處，也樂在相處」的態度與技能，重新開始規劃人生下半場，才不辜負自己的青春，也才能讓自己真正過得幸福。

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面對一個人的勇敢（圖／一刻鯨選 提供） 分享 facebook

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