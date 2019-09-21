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劉奕酉：學會邏輯思考，成為職場工作決勝點！

2019-09-21 09:11一刻鯨選

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 劉奕酉 02【邏輯思考的技術，從思考、表達到問題解決】

職場上大多數的工作者，相信都遇過一個問題，那就是會議常常拖很晚才結束。而這個問題，要如何用邏輯樹來思考解決呢？

只要三個步驟就能將這個問題拆解為更具體的課題。

第一個步驟，是你觀察到哪一些現象？

像是遲到的人太多、發言的人太多、資料準備不完整、報告的議題太多、報告技巧不佳，或是討論往往沒有進展等等。

你可以將觀察到的現象、或是你認為可能造成會議開很晚的原因，都寫在紙上。你不需要在意寫出來的是不是正確答案？因為我們是在思考，你只需要盡可能的蒐集想法與資訊，至於正確與否的問題，其實我們只要在後續的步驟中釐清就好。

第二個步驟，是將你剛剛蒐集到的資訊，整理歸納為三到四類，然後用一句話去簡單的描述每一類所代表的內容。

比如說，你可以將這些資訊整理、歸納為三大類。第一類是「會議時間的掌控不佳」，包括了遲到的人太多、發言的人太多，以及報告的議題太多這三項。

而第二類是「個人報告的技能不足」，包括了資料準備不完整，以及報告技巧不佳這二項；而剩下的一個資訊，也就是討論往往沒進展，就歸到第三類「討論進行方式沒有效率」。

第三個步驟，也是最後一個步驟，是將你的問題、歸納出的三個類別，以及蒐集到的資訊，整理成邏輯樹。

在這個邏輯樹的頂端，也就是你原本的問題「為何會議常常拖很晚才結束？」，而在這個邏輯樹的中間，是你歸納出的三個類別，包括「會議時間的掌控不佳」、「個人報告的技能不足」以及「討論進行方式沒有效率」，最後是邏輯樹的底層，也就是一開始蒐集到的訊息，包括你對於原先的問題所觀察到的現象、或者是你認為可能的原因。

如此一來，你就可以將原本不明確的問題，透過資訊的整理，將問題拆解為三個具體的課題。

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

職場工作者的商業思維課（圖／一刻鯨選　提供）
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一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

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課程介紹：https://jinfm.net/channel/41

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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