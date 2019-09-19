號召原創好書！2020台北國際書展「書展大獎」徵件起跑

台北國際書展的「書展大獎」向來是每年出版界及設計界關注的焦點。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

2020台北國際書展「書展大獎」（Taipei International Book Exhibition Prize），自即日起徵件，至2019年11月1日止，歡迎臺灣原創作品及編輯好手踴躍報名。

書展大獎評選，分為「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」及「編輯獎」四大獎項，「小說獎」徵選作品涵蓋各類型的虛構小說；「非小說獎」是徵選小說之外、不含詩集的其他出版品；「兒童及青少年獎」鼓勵原創童書及青少年圖書創作，凸顯臺灣童書出版的豐富多元；「編輯獎」獎勵從發想、取材、選題、企劃皆為原創的自製書編輯，希冀表揚編輯出版、成就好書的編輯人幕後推手。

參加資格限自2018年11月1日起至2019年10月31日期間首次出版之中文創作參加徵選。書展大獎得主最高獎金為10萬元，並於2020年台北國際書展開幕典禮舉行頒獎典禮，期望藉由台北國際書展的推動，增加書展大獎書籍之能見度，鼓勵閱讀好書，再度創造書市的銷售成績。

書展大獎報名至2019年11月1日截止，須完成「線上報名」及「寄出樣書」兩項程序：

1.「線上報名」：報名者請至台北國際書展官網（http://www.tibe.org.tw）註冊會員〈若已是會員，請使用會員登入〉，線上填寫報名資料。

2.「寄出樣書」：每本報名作品提供評審評選用樣書 1冊，請於完成線上報名後，一個星期內，郵寄至：臺北市110信義區基隆路1段180號10樓「財團法人台北書展基金會 張秀珍」收，並註明「報名2020書展大獎」。

※備註：未入選書籍歡迎於2020年1月10日前自行取回，逾期將視為無條件同意本會轉贈偏鄉地區等方式處理。

有關2020書展大獎報名相關資訊，請上網http://www.tibe.org.tw查詢。