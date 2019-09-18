2020金蝶獎徵件倒數！鼓勵書籍設計好手，獎金再加碼！

此為「2019金蝶獎_台灣出版設計大獎」優勝作品。每年舉辦金蝶獎目的不只在於鼓勵出版創作，同時好書也需要好的裝禎設計才能相得益彰。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

2020第十六屆「金蝶獎」徵件至2019年9月30日截止，報名本數不限，敬請出版同業與各路好手把握最後9天機會，踴躍報名！

「金蝶獎」是國內鼓勵書籍設計最重要的獎項，目的在表揚臺灣書籍設計者與出版者追求書籍設計美學。凡獲獎作品，將至德國萊比錫角逐「世界最美麗的書」設計大獎，呈現臺灣出版品裝幀設計的軟實力。

獎金再加碼

「金蝶獎」由文化部主辦、財團法人台北書展基金會承辦。參賽作品限自2018年7月1日起至2019年6月30日初版或改版重新設計之圖書，以「整體美術與裝幀設計」為評比，包含文字編排、圖像元素、裝幀技巧、封面設計等不同層面，共計選出金獎、銀獎、銅獎各1名，以及10名榮譽獎，今年除頒予設計師金獎獎金10萬元，銀獎及銅獎獎金分別加碼至8萬元及5萬元，以資獎勵年度台灣的優秀圖書設計。

報名必備資料

參賽「金蝶獎」書籍，皆須完成「線上報名」及寄出「書面資料」兩項程序，請至台北國際書展網站進行「線上報名」，並郵寄樣書一本，註明「金蝶獎報名作品」，寄至臺北市110信義區基隆路一段180號10樓「財團法人台北書展基金會 賴開文」收。瞭解更多徵件資訊請至http://www.tibe.org.tw/查詢。