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2020金蝶獎徵件倒數！鼓勵書籍設計好手，獎金再加碼！

2019-09-18 16:05台北國際書展

此為「2019金蝶獎_台灣出版設計大獎」優勝作品。每年舉辦金蝶獎目的不只在於鼓勵...
此為「2019金蝶獎_台灣出版設計大獎」優勝作品。每年舉辦金蝶獎目的不只在於鼓勵出版創作，同時好書也需要好的裝禎設計才能相得益彰。（圖／台北書展基金會　提供）
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2020第十六屆「金蝶獎」徵件至2019年9月30日截止，報名本數不限，敬請出版同業與各路好手把握最後9天機會，踴躍報名！

「金蝶獎」是國內鼓勵書籍設計最重要的獎項，目的在表揚臺灣書籍設計者與出版者追求書籍設計美學。凡獲獎作品，將至德國萊比錫角逐「世界最美麗的書」設計大獎，呈現臺灣出版品裝幀設計的軟實力。

獎金再加碼

「金蝶獎」由文化部主辦、財團法人台北書展基金會承辦。參賽作品限自2018年7月1日起至2019年6月30日初版或改版重新設計之圖書，以「整體美術與裝幀設計」為評比，包含文字編排、圖像元素、裝幀技巧、封面設計等不同層面，共計選出金獎、銀獎、銅獎各1名，以及10名榮譽獎，今年除頒予設計師金獎獎金10萬元，銀獎及銅獎獎金分別加碼至8萬元及5萬元，以資獎勵年度台灣的優秀圖書設計。

報名必備資料

參賽「金蝶獎」書籍，皆須完成「線上報名」及寄出「書面資料」兩項程序，請至台北國際書展網站進行「線上報名」，並郵寄樣書一本，註明「金蝶獎報名作品」，寄至臺北市110信義區基隆路一段180號10樓「財團法人台北書展基金會 賴開文」收。瞭解更多徵件資訊請至http://www.tibe.org.tw/查詢。


台北國際書展基隆北市金蝶獎

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯臺灣出版界魅力與實力：對外，具現臺灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳臺灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

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