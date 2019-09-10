親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

埔鹽順澤宮帽揚名國際 挪威鐵人冠軍回應：帽子很神秘

學烤肉一學期！大學秒殺選修課 為中秋而生？

電子書是紙本書附屬品？亞馬遜登台教會我們的事

2019-09-10 09:11聯合新聞網 讀.書.人

過往不少閱聽眾認為，電子書只是紙本書的附屬品，這是真的嗎？亞馬遜Kindle繁體中文電子書店上線滿3個月了，作為亞馬遜繁體中文電子書集結商的「聯合線上」，數位出版部經理劉俊良透過銷售數據，提出解答

過往不少閱聽眾認為，電子書只是紙本書的附屬品，然而上線滿3個月亞馬遜Kindle...
過往不少閱聽眾認為，電子書只是紙本書的附屬品，然而上線滿3個月亞馬遜Kindle電子書卻給了不一樣的答案。（圖／Unsplash）
分享

電子書銷售文學類強佔4成

劉俊良攤開聯合線上這3個月在亞馬遜Kindle商店上的數據，目前供應近5000種繁中電子書到Kindle商店，這些書來自近40家出版社的經銷授權，以類別來看，文學仍是最暢銷的。

聯合線上在Kindle商店銷售排行前100名的電子書中，文學類就佔近4成，其次是人文社會和心理勵志，各佔2成左右，再次商管類則有1成多。從暢銷書類觀察，亞馬遜並不特殊，但這背後其實反映了一個棘手的問題。

圖翻攝自亞馬遜
圖翻攝自亞馬遜
分享

文字為主的書較適合Kindle上架

「Kindle商店只支援業界習慣稱為流式（Reflowable）EPUB的電子書上架，但以文字為主的書才比較適合做成流式EPUB，這可能是影響目前Kindle商店的繁中電子書數量偏少的直接原因之一，而這個原因可能進一步造成目前的暢銷書類存在某種偏差。」劉俊良說。

因此，作為內容生產端的出版社，不該再把電子書當成只是紙本書的附屬品。

劉俊良分析，紙本書、電子書是服務兩種不同需求情境終端的消費者，不僅不會相互爭搶，甚至可互相加持，出版社除了專注生產好的內容之外，也應該思考如何以最有效率的方式製作最佳格式，並讓電子書觸及最多的消費客群。

相對的，作為服務終端的電子書銷售平台，當各家的電子書價格和書種不再有顯著差異時，就更應致力於持續擴大會員基礎、提供讀者增加黏著度的加值服務或創新的跨界合作。

其實紙本書、電子書是服務兩種不同需求情境終端的消費者，數位出版部劉經理表示，不僅...
其實紙本書、電子書是服務兩種不同需求情境終端的消費者，數位出版部劉經理表示，不僅不會相互爭搶，甚至有互相加持的可能。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
分享

聯合線上多年前就積極開拓海內外通路經銷業務，目前有銷售合作的近千家內容供應商中，已有百餘家建立了經銷合作。今年下半年，聯合線上也已和博客來、讀墨（Readmoo）和樂天（Kobo）等國內前3大電子書平台建立起銷售合作，包含其他國內外的電子書平台也將在年底前陸續佈建完成。

縮短電子書產製到讀者眼球端的距離

劉俊良表示，隨著轉製不同規格檔案流程的效率化和更多的通路佈建，聯合線上希望能做到讓一本新書上市後，不管是哪裡的讀者，都可在自己習慣或偏好的電子書平台買到、看到，「讓合作夥伴的電子書可在最短時間內觸及到最多的眼球，是交給我們經銷的最大優勢，也是我們作為供、需各端連結者的關鍵使命」。

聯合線上在數位出版產業裡的角色相對特殊，既有內容生產、也做銷售服務，本業更是個擁有巨大流量的數位新聞媒體，「放眼全球應該也很難找到第二個像我們這樣的」劉俊良笑著說，「我們做我們擅長的，大家分工但齊力，市場就會更蓬勃。」


電子書文學類解答

相關新聞

登台三個月 亞馬遜翻轉三大電子書生態圈

2019-09-10 09:11

張栩重回巔峰代表作 「名人」保衛戰今開打

2019-09-10 04:08

雷明思個展 夢遊 重返童年靈魂

2019-09-09 23:38

國臺圖／「閱讀小護士 用心陪伴您」幸福列車第三站

2019-09-09 15:25

夏日爵士派對壓軸 嗨翻國家音樂廳

2019-09-08 20:12

醉美古詩詞，臺大人氣教授歐麗娟帶你領略箇中情懷

2019-09-08 10:00

港最狂茶樓拍賣張大千臨別贈禮 「黃山松雲」身價驚人

2019-09-08 03:08

張大千兩幅畫 香港下月拍賣

2019-09-08 00:53

眼科醫師鐘珮禎：不容忽視的高度近視併發症，關鍵在生活習慣！

2019-09-07 10:00

影／魔術也可以唯美詩意 南韓魔術劇憑這點攻進紐約

2019-09-07 04:48

SNAP 變！魔幻韓流來台送驚喜

2019-09-07 00:26

「七十三變」把人生搬上舞台 朱陸豪:演自己比演別人難

2019-09-06 03:08

金庸特展倒數 平日享優惠

2019-09-06 00:03

重返「名人」榮耀！ 張栩返台接受日本小棋王挑戰

2019-09-05 22:58

鄭雲龍：健康促進來自於脊椎保健！腰酸背痛就此遠離

2019-09-05 18:40

東方夜鶯迪里拜爾 暌違6年登台

2019-09-05 00:54

20小時不間斷 霹靂跨夜電影馬拉松7日開賣

2019-09-04 23:29

曼布克獎決選名單公布 愛特伍和魯西迪再度入圍

2019-09-04 00:46

「尋找金鐘旭」 笑點有台味

2019-09-04 00:12

「哇！馬戲團」最後一周 邊玩邊收心

2019-09-03 00:01

讀者雜誌9月號 宋徽宗評論「紙上的李白」

2019-09-02 00:48

優人物／賴明珠：乘著風的歌 在文學裡相遇

2019-09-01 23:19

七十三變 看美猴王朱陸豪的人生辛酸

2019-09-01 11:28

金獎團別錯過 布拉瑞揚舞團經典作巡演

2019-09-01 11:26

筋肉媽媽：擁有強壯的核心肌群，「找回平衡」也找回美麗！

2019-09-01 09:11

達人帶路 探索上海特色書店

2019-09-01 00:30

盼了30年 郝明義宣布阿鼻劍前傳會有3集

2019-09-01 00:11

透過社群議題風向，成為時勢脈動的先知者

2019-08-31 09:00

「貓美術館」倒數 限時5天請吃冰

2019-08-31 00:38

美少女的美術史 北師美術館特展

2019-08-31 00:34

幫觀眾找回初戀的幸福感 「尋找金鐘旭」長紅13年

2019-08-30 04:17

TC音樂會登場 胡乃元領53位音樂家挑戰無指揮

2019-08-30 04:12

兩廳院推「輕鬆自在場」 玉山文教基金會力挺贊助

2019-08-30 00:40

「尋找金鐘旭」長紅13年 全因初戀最美

2019-08-30 00:34

「尋找金鐘旭」昨登台首演 最忙配角飾21人

2019-08-30 00:31

史博館庫房塵封「海報」 竟是畢卡索真跡

2019-08-30 00:16

史博館驚奇 庫房發現畢卡索4真跡

2019-08-29 14:51

金庸展說通關密語 平日有優惠

2019-08-29 00:52

日據到現代… 652件台灣畫家作品「回家」了

2019-08-28 23:36
看更多

熱門文章

日本暢銷書之神見城徹：想出暢銷商品？那得滿足這四大條件

2019-09-09 13:39

登台三個月 亞馬遜翻轉三大電子書生態圈

2019-09-10 09:11

張栩重回巔峰代表作 「名人」保衛戰今開打

2019-09-10 04:08

電子書是紙本書附屬品？亞馬遜登台教會我們的事

2019-09-10 09:11

【當代小說特區】章緣／折頸之歌（下）

2019-09-10 00:03

國臺圖／「閱讀小護士 用心陪伴您」幸福列車第三站

2019-09-09 15:25

吳敏顯／拜這個靠得住

2019-09-10 00:09

【青春名人堂】許子漢／勇敢放手

2019-09-10 06:00

雷明思個展 夢遊 重返童年靈魂

2019-09-09 23:38

【記憶藏寶圖】董景生／記憶裡童年的樹

2019-09-10 06:00

【剪影】思楺／向死而生

2019-09-10 00:00

【繽紛超連結‧網路徵文】在植物園遇見你

2019-09-10 06:00

【慢慢讀，詩】張錯／巴西野牡丹

2019-09-10 00:07
看更多

贊助廣告

留言

Top