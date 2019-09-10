電子書是紙本書附屬品？亞馬遜登台教會我們的事

2019-09-10 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



過往不少閱聽眾認為，電子書只是紙本書的附屬品，這是真的嗎？亞馬遜Kindle繁體中文電子書店上線滿3個月了，作為亞馬遜繁體中文電子書集結商的「聯合線上」，數位出版部經理劉俊良透過銷售數據，提出解答。

過往不少閱聽眾認為，電子書只是紙本書的附屬品，然而上線滿3個月亞馬遜Kindle電子書卻給了不一樣的答案。（圖／Unsplash） 分享 facebook

電子書銷售文學類強佔4成

劉俊良攤開聯合線上這3個月在亞馬遜Kindle商店上的數據，目前供應近5000種繁中電子書到Kindle商店，這些書來自近40家出版社的經銷授權，以類別來看，文學仍是最暢銷的。

聯合線上在Kindle商店銷售排行前100名的電子書中，文學類就佔近4成，其次是人文社會和心理勵志，各佔2成左右，再次商管類則有1成多。從暢銷書類觀察，亞馬遜並不特殊，但這背後其實反映了一個棘手的問題。

圖翻攝自亞馬遜 分享 facebook

文字為主的書較適合Kindle上架

「Kindle商店只支援業界習慣稱為流式（Reflowable）EPUB的電子書上架，但以文字為主的書才比較適合做成流式EPUB，這可能是影響目前Kindle商店的繁中電子書數量偏少的直接原因之一，而這個原因可能進一步造成目前的暢銷書類存在某種偏差。」劉俊良說。

因此，作為內容生產端的出版社，不該再把電子書當成只是紙本書的附屬品。

劉俊良分析，紙本書、電子書是服務兩種不同需求情境終端的消費者，不僅不會相互爭搶，甚至可互相加持，出版社除了專注生產好的內容之外，也應該思考如何以最有效率的方式製作最佳格式，並讓電子書觸及最多的消費客群。

相對的，作為服務終端的電子書銷售平台，當各家的電子書價格和書種不再有顯著差異時，就更應致力於持續擴大會員基礎、提供讀者增加黏著度的加值服務或創新的跨界合作。

其實紙本書、電子書是服務兩種不同需求情境終端的消費者，數位出版部劉經理表示，不僅不會相互爭搶，甚至有互相加持的可能。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

聯合線上多年前就積極開拓海內外通路經銷業務，目前有銷售合作的近千家內容供應商中，已有百餘家建立了經銷合作。今年下半年，聯合線上也已和博客來、讀墨（Readmoo）和樂天（Kobo）等國內前3大電子書平台建立起銷售合作，包含其他國內外的電子書平台也將在年底前陸續佈建完成。

縮短電子書產製到讀者眼球端的距離

劉俊良表示，隨著轉製不同規格檔案流程的效率化和更多的通路佈建，聯合線上希望能做到讓一本新書上市後，不管是哪裡的讀者，都可在自己習慣或偏好的電子書平台買到、看到，「讓合作夥伴的電子書可在最短時間內觸及到最多的眼球，是交給我們經銷的最大優勢，也是我們作為供、需各端連結者的關鍵使命」。

聯合線上在數位出版產業裡的角色相對特殊，既有內容生產、也做銷售服務，本業更是個擁有巨大流量的數位新聞媒體，「放眼全球應該也很難找到第二個像我們這樣的」劉俊良笑著說，「我們做我們擅長的，大家分工但齊力，市場就會更蓬勃。」