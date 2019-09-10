登台三個月 亞馬遜翻轉三大電子書生態圈

2019-09-10 09:11 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張念慈 ／台北報導



今年5月底，台灣出版界及數位閱讀圈迎來了期盼許久的亞馬遜Kindle繁體中文電子書店；3個月後，聯合線上公司作為為亞馬遜在台最大電子書集結商，數位出版部經理劉俊良提出觀察「亞馬遜已在3大領域翻轉台灣電子書生態」。

首波上線書籍量待追

Kindle繁體中文電子書店首波上線販售的電子書，雖有總書量偏少，網站不易找書等問題，但繁體中文電子書終於能出現在全球最具指標、規模最大的跨國電商平台時，仍振奮台灣出版界，更讓廣布全球的數位閱讀圈讀者有更多選擇。

聯合線上目前供應近5000種繁中電子書到Kindle商店，這些書來自近40家出版社的經銷授權，統整3個月來的銷售數據，聯合線上發現了三大有趣的翻轉現象。

亞馬遜自5月以來銷售繁體中文的Kindle電子書，為電子書帶來新的助力。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

1／銷售地區翻轉 北美、港澳強佔7成

劉俊良表示，聯合線上供應的電子書在Kindle商店中按地區銷量排名依序為北美、港澳和台灣，其中北美和港澳合計就佔7成以上，「這個數據讓我們很安心，不僅對準我們對亞馬遜通路的期待，也呼應目前亞馬遜擅長的銷售對象—全球的華文讀者」。

聯合線上自營的「讀書吧」電子書商店，海外讀者常態佔比了不起到兩成五左右，亞馬遜的銷售在地區分布上與「讀書吧」呈現了互補的結果。

（圖／翻攝自亞馬遜） 分享 facebook

2／銷售書籍翻轉 舊書爆量重生

此外，聯合線上也很關注「哪些書被買」。聯合線上目前供應到Kindle商店的電子書以近幾年出版的新書為大宗，但銷售數據卻發現，前100名的書當中，出版時間超過10年以上的舊書佔了近2成，其中甚至有達到兩位數銷量的。

劉俊良認為，「新出版的、原本紙書就暢銷的或名作家的電子書銷量好，不讓人意外，但若在國內實體或電子通路都已經不太能動的舊書也能動，甚至有不錯的動能時，就不得不讓人佩服亞馬遜讀者的覆蓋度了！」。

他分析，出版社和電子書業者普遍比較關注新書的上架率，及追求電子書在紙、電同步的速度，在亞馬遜的經驗讓我們更加確信，許多紙本已經難以流通的經典舊書，應該要嘗試數位重生，以電子書的形式讓人們繼續閱讀、延續內容的價值。

Kindle繁中電子書店從5月底上線以來，聯合線上自營的「讀書吧」電子書平台的同期營收也有4成以上的增長，有同業成長數字更高。數位出版產業在台灣發展這麼久，如今全球數位出版標竿的Kindle投入，相輔相成的結果，台灣的電子書發展勢必更加蓬勃。

數本經典舊作像是（上圖左起）《背後歌》、《情緒勒索：那些在伴侶、親子、職場間，最讓人窒息的相處》與《城邦舊事──十二本書看香港本土史》等，在電子化後，能在亞馬遜付費排行榜爆量重生，再次驗證以電子書的形式延續內容的價值與趨勢。(圖／讀書吧 提供) 分享 facebook

3／電子書製作品質翻轉

然而，亞馬遜對台灣的出版社、電子書平台業者和讀者，也帶來巨大的衝擊和全新的體驗。Kindle繁中電子書店上線前半年，亞馬遜對電子書製作品質的要求，讓所有供應內容的出版社幾乎人仰馬翻，就連投入數位出版品國內外代工已有近10年經驗的聯合線上製作團隊，也見識到全球電子書龍頭的嚴謹。

劉俊良指出，很多出版社過去覺得製作電子書是銷售平台的事，或認為花一筆錢找人代工就可以解決，事實上並沒有這麼簡單。「就算同樣都是EPUB，不同平台多少都存在一些規格上的差異，Kindle就更不用說了。」劉俊良表示。

被動等待電子書猛爆性成長 不如及早建立新思維

聯合線上早在多年前就建置一套半自動化的電子書轉製流程，製作團隊目前已可用最有效率的方式大量產製符合不同銷售平台需要的規格檔案，但檔案並不是唯一讓人費神的問題。

劉俊良指出，亞馬遜是跨境電商，Kindle商店中的電子書都以美元定價，又有獨特的定價規範，這意味著其中勢必存在各種隱藏的金流成本，「但你的電子書若想在亞馬遜上買得到，就要接受人家的遊戲規則」。

亞馬遜的確為台灣電子書注入了新的活力，面對這股向上增長的勢潮，劉俊良建議，「與其期待電子書會因此有猛爆性的成長，出版社更應該及早對數位出版建立全新的思維和發展策略，才是正道。」接下來數位出版產業必須朝向更加專業分工的方向發展，才能在這個產業鍊中用自己的優勢發揮價值。