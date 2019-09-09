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國臺圖／「閱讀小護士 用心陪伴您」幸福列車第三站

2019-09-09 15:25聯合新聞網 讀.書.人

國立臺灣圖書館(以下簡稱國臺圖)「閱讀小護士 用心陪伴您」幸福列車第三站，來到臺北市立聯合醫院中興院區。自 105 年起國臺圖以「閱讀」療癒身心為推廣起點，逐年與衛生福利部雙和醫院、天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院及臺北市立聯合醫院 (以下簡稱北市聯醫)合作，於兒科候診區、兒童發展中心、眼科部及兒童發展評估療育中心設置閱讀專區，為醫療與閱讀的結合搭起美好的橋梁。

據衛生福利部 108 年第 2 季統計，全臺領有身心障礙証明(手冊)的視障者共 5 萬 6,247 人， 其中大臺北地區就有 1 萬 5 千餘人。隨著高齡化社會的來臨，因疾病、老化等所致低視能患者人數遠遠超過領證之視障者人數。北市聯醫中興院區眼科部視覺復健中心，致力於視覺復健治療，藉由積極治療減緩老化進程，透過一站式的視覺復 健相關服務，讓患者藉由合適的輔具及學習生活新技巧，重拾自信人生。國臺圖期望藉由此次雙方的密切合作，提供有視覺缺損問題之各年齡層讀者更專業且貼近生活的視力保健衛教知識與適切的閱讀資源；同時，針對兒童視力保健及早期療育與兒童發展評估療育中心共同合作，透過衛教及閱讀推廣達到閱讀療癒的效果，提供發展遲緩兒童親子多元化的療育管道。

國臺圖為教育部指定推動及落實「身心障礙者數位化圖書資源利用辦法」之專責圖書館,除了擁有享譽 40 多年的視障資料中心，致力為視障者及身心障礙者提供無障 礙格式圖書資源及各項多元終身學習服務等，是雙和地區著名的閱讀公園，也是臺灣國立級的公共圖書館。透過本次與北市聯醫視覺復健中心及兒童發展評估療育中心的跨界合作，借重院區友善全方位的服務，提供無障礙閱讀資訊服務訊息及相關衛教講座，撫慰視覺缺損者、發展遲緩兒童及其家庭的心理負擔，開啟心靈的另一扇窗,邁 向視力保健與閱讀治療的新生活，讓「閱讀」不論何時都是你我身邊的心靈小護士。

北市聯醫視覺復健中心入口等候處，設置臺圖讀 Bar 專區，讓閱讀平復就醫身心靈 ...
北市聯醫視覺復健中心入口等候處，設置臺圖讀 Bar 專區，讓閱讀平復就醫身心靈 的不適，有助穩定情緒,邁向更好的醫病關係。（左四）為國臺圖鄭來長館長、（左五）為北市聯醫中興院區劉志光院長。（圖／國立臺灣圖書館　提供）
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中興院區兒童發展評估療育中心入口處，鮮明、活潑的圖書布置,透過營造舒適的閱讀環境...
中興院區兒童發展評估療育中心入口處，鮮明、活潑的圖書布置,透過營造舒適的閱讀環境、生動的說故事活動及專業的親職講座推動，讓閱讀小護士陪伴親子享受溫馨的閱讀時光。 （圖／國立臺灣圖書館　提供）
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視障國立臺灣圖書館復健視力

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