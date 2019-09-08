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張大千兩幅畫 香港下月拍賣

2019-09-08 00:53聯合報 記者陳宛茜／台北報導

張大千為香港陸羽茶室所繪的「黃山松雲」。圖／香港蘇富比提供
張大千為香港陸羽茶室所繪的「黃山松雲」。圖／香港蘇富比提供
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今年是張大千一百廿歲冥誕。故宮南院十月將展出張大千被文化部指定為國寶的作品「廬山圖」，香港蘇富比十月也將拍賣香港陸羽茶室珍藏的兩張張大千畫作。其中一幅「黃山松雲」，展現一九五○年代文人輾轉流離的心境，估價上看台幣三千五百萬元。

一九四九年底，張大千離開大陸，四處尋覓理想安居之地。他輾轉旅居台北、印度大吉嶺、東京、香港、阿根廷、巴西。一九五一年他返回香港，為移居阿根廷作準備，期間不時與友朋知交於「陸羽茶室」相聚。臨行前，張大千埋首作畫，為各方好友寫贈誌別。

「黃山松雲」成於一九五二年，是張大千離開香港前，特別寫給「陸羽茶室」的臨別贈禮。他在畫中的題跋寫道：「客居香澥，怱怱經歲，不時與二三朋舊，啜茗陸羽，往來既久，遂成熟客，嘗戲為口號云『滿堂爭看張夫子，識得虬髯不用猜』。」文字幽默中帶著滄桑，隱喻當時文人去國離鄉的流離心境。

「陸羽茶室」創於一九三三年，以唐朝茶聖「陸羽」為名，是香港少數至今仍經營之傳統粵式茶樓。中日戰爭時期，不少文人雅士來港暫避時，經常聚首於「陸羽」，從此成為藝文人士喜愛的聚會地點。一九五○年代的畫家黃君璧、張大千，及之後的作家金庸、倪匡，皆為「陸羽」座上客。

「黃山松雲」處處可見張大千的巧思。他以黃山為題，黃山出產好茶，呼應以佳茗聞名的「陸羽」。而該畫長六呎，形式近手卷，似刻意遷就「陸羽」廳堂設計，讓茶客舉目一覽黃山奇景；意境清曠高遠、亦能撫慰遊子思鄉之情。

張大千香港故宮南院蘇富比
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