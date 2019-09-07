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SNAP 變！魔幻韓流來台送驚喜

2019-09-07 00:26聯合報 記者陳宛茜／台北報導

魔術師李昌珉站在繁花之中，手中的撲克牌如泉湧出，一下變成蝴蝶翩翩飛起、一下化成飛鳥輕輕展翅，畫面如夢似幻。「我們表演的不只是魔術，更是一種探索神祕（mystery）的藝術。」南韓幻真製作室藝術總監金亨俊表示。

新舞臺藝術節引進的南韓奇幻魔術劇「SNAP 變！」，昨晚於國父紀念館首演。該劇由幻真製作室製作，七位魔術師聯手獻演，是亞洲第一個打進紐約外百老匯的魔術表演。

韓國魔術天團「幻真製作室」首度來台，在新舞臺藝術節演出轟動全球的魔術劇「SNAP...
韓國魔術天團「幻真製作室」首度來台，在新舞臺藝術節演出轟動全球的魔術劇「SNAP 變！」。記者徐兆玄／攝影
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中國信託文教基金會每年舉辦「新舞臺藝術節」，除邀國外首屈一指的表演團體來台演出，更攜手國內表演團體前進中南部，為台灣各角落注入創新活力，豐富全民「藝術存摺」。今年是新舞臺藝術節五周年，以「第五象限—魔境」為主題，受邀演出團體橫跨魔術、音樂與戲劇，更引進轟動紐約、愛丁堡藝穗節的魔術劇「SNAP 變！」。

「SNAP 變！」描述三個愛捉弄人的小精靈，不小心打開魔法之門跌入奇幻世界，遇到各種魔幻異能者、經歷各種神祕經驗。不同於一般強調技法的魔術表演，該劇融合默劇與馬戲，除展示各種令人驚奇的魔術技巧，畫面更是唯美詩意、展現哲思與藝術性。

「我們想呈現一種打動人心的神祕性，魔術只是展現的方式。」金亨俊舉例，劇中飛翔的小精靈讓人想起英國童話「彼得潘」，他們透過魔術隱去藏在背後的鋼絲，引觀眾踏進現實之外的神祕世界。他也預告，「SNAP 變！」將為台灣觀眾「變」出充滿台灣味的壓軸驚喜，四場驚喜都不同。

魔術來自西方，近年卻在亞洲大放異彩。金亨俊分析，南韓學生課業壓力大，讓人紓壓的魔術表演因此大為流行，許多年輕人透過網路學習魔術，發展驚人。他指出，台灣魔術師多次奪下國際大獎，和南韓是亞洲最強的兩大魔術勢力。

●「SNAP 變！」即起至八日在國父紀念館一連演出四場，中國信託銀行更包專場邀請財富管理客戶，體驗「魔幻韓流」的魅力。

南韓魔術師藝術節紀念館紐約韓流默劇英國
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