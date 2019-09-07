眼科醫師鐘珮禎：不容忽視的高度近視併發症，關鍵在生活習慣！

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 鐘珮禎 02【如何幫助孩子，遠離高度近視併發症】

常常在餐廳看到小朋友對著iPad在吃飯，或在搖晃的車廂裡，眼睛盯著手機螢幕一動也不動。

「太早接觸3C產品，加上使用時間沒有限制」，是我們這幾年來近視發生年齡不斷往下修的最主要原因！

接著，我們就來討論一下怎麼正確的用眼睛和保護眼睛。大方向有三個，第一個是「減少近距離用眼」的時間，第二個是「多增加日間戶外活動」，第三個則是「充足的睡眠」！

我們先來談談怎麼選、怎麼用3C產品吧！原則上，「螢幕愈小、距離愈近，對視力的影響就愈大」，所以電視螢幕優於電腦，電腦螢幕又優於手機。

建議使用距離，以桌上型電腦來說，眼睛到螢幕的距離要維持一個手臂長，也就是60到70公分；手機則要維持30到40公分，千萬不要當低頭族！

那看電視的距離又該多遠呢？標準距離應該是螢幕對角線的2.5倍以上。

舉例來說，42吋的液晶電視，沙發到電視螢幕的距離應該要有267公分，也就是大約2.5-3公尺。

還有，觀看時間也很重要喔！小朋友每天看3C螢幕總時間建議不要超過1-2小時。而且近距離閱讀、寫字、或觀看3C螢幕時，每看30分鐘要休息10分鐘。

兩歲以下的小朋友則暫時先不要觀看螢幕或其他近距離的用眼活動，等長大一點再看吧！

再來就是我們剛剛說的增加日間戶外活動時間，這對近視的預防，是一件非常非常重要的事情！

根據大型的研究發現，發育中的小朋友如果每週有11個小時以上的日間戶外活動，差不多每天兩小時的時間，就可以大大地降低近視的發生。

主要是因爲陽光會促進視網膜分泌多巴胺，而多巴胺可以抑制眼球增長。加上戶外遠距離視野可以放鬆睫狀肌，減緩眼睛疲勞。

另外，充足的睡眠對成長階段的小朋友來說也非常重要！睡眠可以促進神經系統，包括腦部和眼球的發育，並放鬆全身肌肉，包含眼球肌肉的休息與組織的修復，所以充足的睡眠也是預防近視的方法之一。

依據睡眠專家的建議：學齡前兒童的睡眠時間應該要有10個小時以上，國小學童要有9個小時以上，國高中生則是8個小時以上。

想要遠離高度近視，「減少近距離用眼的時間」、「多增加日間戶外活動」、與「充足的睡眠」會是最好的方法。

不管閱讀、寫字、使用3C產品，都要記得坐姿端正、光線充足，適當休息，再配合每週11個小時以上的日間戶外活動和充足的睡眠。

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