鄭雲龍：健康促進來自於脊椎保健！腰酸背痛就此遠離

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 鄭雲龍 02【為什麼你的腰痠背痛好不了】

脊椎有哪六大問題？原因又是甚麼呢？為什麼人類有這麼多脊椎的問題，因為我們的脊椎，一方面要提供身體最大程度的穩定；同時要允許脊椎保有很大的柔軟度，這兩個功能其實是極端的，很多痠痛的問題，其實就是功能失常後衍伸出來的症狀。

第一種，是最常見的，叫做椎間盤突出，其實脊椎骨跟脊椎骨中間，是有所謂的軟骨，這個軟骨就是所謂的椎間盤。它70%以上都是水分喔，那麼在這樣的情況之下，我們這個充滿水分的椎間盤，它是能夠提供像汽車的避震器一樣的避震效果。

第二個問題就是我們講的滑脫，那脊椎的滑脫是什麼概念呢？就是脊柱不平衡導致錯位的意思，因為我們的腹肌沒有力量、背肌太緊繃，造成我們的脊椎的彎曲度太大了，讓脊椎的排列失去了平衡。

還有一種情況叫做僵直性脊椎炎，這是一種疾病。這是先天免疫系統的問題喔，大部分在25歲到30歲，非常年輕的時候，就會初次發病。那由於它會讓你全身僵硬，在起床的時候就特別嚴重，代表性的演藝人員就是周杰倫。但是這種是一種先天免疫的疾病，一般人比較不容易出現。

再來第四種是我們常見的，就是壓迫性骨折。這是因為我們從年輕就駝背，駝背之後造成你的胸椎到腰椎的壓力特別的大，等到年紀越大，骨質疏鬆了之後就會產生，所謂的下背部壓迫性的傷害，就是壓縮、壓迫造成的骨骼斷裂。

那當然還有一種，就是我自己常講的乾扁椎間盤。叫做椎間盤的退化，或者叫做椎間盤的退變。也就是臺灣人講的「老豆糾」，椎間盤從充滿水分的果凍變成了乾乾扁扁的干貝，那你人變矮變短之後，椎間盤也變窄了，你的神經孔的壓力就很大，就會造成坐骨神經痛。醫生一般都會說是退化，但我認為是姿勢不良養成的慢性惡性習慣。

最後一種，是屬於癌症或者是擴散轉移的症狀，那這就算是一種疾病了。

生命中的點點滴滴，行、立、坐、臥，就構成了我們生命的運轉，與其我們把注意力放在我們的症狀跟疼痛的本身，不如我們要把注意力放在，我們想要創造什麼樣的結果？這個時候你就會回頭注意到我們在生活中有哪裡做錯的，而我們可以做哪些事情可以讓自己變得更好。

最後，用一句話跟你做一個總結：疾病管理靠醫療、健康促進靠自己。

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