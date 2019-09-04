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「尋找金鐘旭」 笑點有台味

2019-09-04 00:12聯合報 台北訊

南韓原創音樂劇「尋找金鐘旭」台北演出大受好評，觀眾看過直呼想二刷。 記者徐兆玄／...
南韓原創音樂劇「尋找金鐘旭」台北演出大受好評，觀眾看過直呼想二刷。 記者徐兆玄／攝影
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南韓原創的音樂劇「尋找金鐘旭」，上周在台開演，當天星光熠熠，吸引不少藝人到場欣賞，包含蔡燦得、苗可麗、聶雲、郭靜、李佳薇、葉星辰等。該劇在「亞洲百老匯」之稱的南韓首爾大學路長紅十三年，全球巡演逾八千場次。此次來台巡演，還特別推出台灣限定的綜藝笑點配上中文字幕，讓觀眾不會跟不上劇情。

「尋找金鐘旭」由聯合數位文創主辦，即日起至九月廿二日在信義劇場Legacy Max（台北新光三越A11六樓）演出。購票請洽udn售票網; ibon、博客來，優惠折扣最低九折起，客服專線（02） 7721-6958 #2

南韓首爾劇場

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