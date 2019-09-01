筋肉媽媽：擁有強壯的核心肌群，「找回平衡」也找回美麗！

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 筋肉媽媽 03【核心肌群課！想要走路走得好不跌倒，重點不在鞋子，在核心！】

隨著年紀越長，越怕跌倒！現實生活中，許多人跌倒後，身體基本活動能力可能因此受損，甚至需要住院，生理失去功能連串發生，彷彿一具機械掉了個螺絲，從小處開始崩壞，最後整具機械解體。

有研究顯示，從跌倒後導致骨折的銀髮族，未來的日子，五到十年之間，再發生骨折的危險性都會相對提高。美國骨科醫學會，也曾發表研究數據，說明 65歲以上的人，有高達三分之一，在一年內曾經跌倒過；80歲以上跌倒者，則提高到百分之五十。這些跌倒的人當中，有百分之十到十五 ，都曾因為跌倒，而導致骨折。

要徹底解決，防範跌倒問題，需要從許多方面改進。

因為跌倒的原因，從生理上的「老化」、「失去肌力」、「骨本流失」、「神經反應變慢」……等等等等，這之間都大有關係呢！

那就是為什麼，在越先進的國家，隨著年齡增長，會更重視運動！

在運動訓練上，最建議開始訓練的部位，就是你的「核心肌群」，它同時是幫助身體「找回平衡」的肌群，一個平衡能力較弱的人，核心肌群往往是貧弱的。

核心肌群，顧名思義就位於全身的中間核心處，是「保護脊椎穩定」的肌肉群，位於身體中段，包括骨盆在內的區域，囊括了背部、腹部、臀部、骨盆多個深層與表層肌群。

核心肌群的訓練，務必要「由內往外」訓練，從深層肌肉訓練到表層肌肉，才能啟動最好的身體功能性，由內開始穩定起來！

不管是六塊肌、八塊肌，大家最在意的腹部外觀，也包含在核心肌群中，只是他們是核心表層肌肉，不負責主要的穩定與平衡功能，也無法負擔脊椎主要保護工作。

仰臥起坐，訓練的肌群是腹直肌，也就是六塊肌、八塊肌，當深層的肌肉缺乏足夠力量，硬要讓這表層薄薄的肌肉，幫整個軀幹捲起來，很容易因為肌肉無力，就變成用脖子去拉身體，脊椎在不正確的力學下使用，沒有有力量的肌群在保護，身體就相較容易受傷了！

擁有強健的核心肌群，就好像穿了鋼鐵衣一樣，強壯的肌肉像鋼鐵般支持你的脊椎，許多腰痠背痛問題，都可以不藥而癒！

所有常穿高跟鞋導致腰痠背痛的女孩、因工作久坐、久站，導致下背痠痛的上班族，如果都擁有強壯的核心肌群，根本就不需要擔心身體傷害問題，而且身體線條會越來越美麗！

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