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透過社群議題風向，成為時勢脈動的先知者

2019-08-31 09:00一刻鯨選

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 蕭培元 02【掌握你的社群影響力：該如何抓住鄉民？】

在大數據盛行的年代，許多網站都會收集大量的使用者行為與情緒，這樣的數據除了作為網站本身的優化依據，也是一個分析消費者偏好與趨勢，很好的資料來源。

舉例來說，最近新車發表讓許多消費者開始愛評估該買哪台車，所以消費者在準備購買新車的前兩個月，可能會開始大量瀏覽網路上的車款介紹。

例如：到Mobile01的網站，進行車款的比較跟討論時，如果有一款車的比較與文章數量開始大增。我們就可以預測兩個月後，這款車的銷售量也有可能有爆量的情況。

透過「文字探勘」中的關鍵字詞或熱詞，作為一種詞彙現象，反映了一個國家、一個地區、一個時期，人們普遍關注的問題和事物，企業會藉此了解客戶的想法，用於精準行銷。

所以，我們從個人的角度學習「輿情分析」跟「文字探勘」，有三大好處：

第一點：快速掌握時勢脈動。

能夠精準的了解輿情的走向。例如：你長期關注FinTech科技，透過「輿情分析」就能知道這間超商，有新推出的時控條碼，或者是時間定價的議題走向。

第二點：我們能夠確定假消息的來源。

你可以透過「文字探勘」了解最新的議題，是否有一些網軍在帶風向，去明辨是非，能夠在眾多訊息裡面，找到有價值的資訊。

第三點：探索未來的科技。

科技始終來自於人性，人性始終來自於情緒，如何讓電腦懂人的情緒，在「文字探勘」的領域裡面，情緒判讀始終是一門顯學。如果你對於了解未來科技有興趣的話，更要把重心放在文字的情緒判讀上。

對於企業來說，除了可以將「輿情分析」服務應用在精準行銷與公關預警機制之外，還可以應用於競品分析與產業監測，藉由洞悉顧客內心的價值需求，讓客戶想法直接參與企業創新，去指引企業研發方向，開發符合客戶價值希望的產品或服務，這些都是「輿情分析」系統，最有價值的商務應用情境。

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

大數據溝通，行銷不再徒勞無功（圖／一刻鯨選　提供）
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一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

課程介紹：https://jinfm.net/channel/33

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一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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