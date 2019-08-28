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陳唯泰：股票價差難賺？你只是忽略了基本原則！

2019-08-28 16:10一刻鯨選

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 陳唯泰 02【股票投資是在做什麼？】

股票投資就是要學會「停利」、「知道認錯」、「停損」，而且還要「保持理性」。

回到比較實務的層面來說，股票的投資，其實就是在做買低賣高的事情。

為什麼我要特別強調這件事呢？因為許多人都一直在追求買在最低，或者是賣在最高。但卻忘了，我們做股票的目的，其實只是要「賺價差」。

不管你是用長期投資的心態，還是定存的心態，我都可以肯定的告訴你，只要市價跟你的成本相差太遠，你就是賠了！不論別人說得多麼冠冕堂皇都沒有用。

如果你真的只是想要保本，不要懷疑，那就去定存或者是買債券就好了，你根本不需要來碰股票，因為股票從來就不會是一個可以保本的投資商品。

照這樣說起來，隨便買什麼股票都可以囉？其實不是。

那我們是需要買績優股嗎？也不是。

原則上是什麼股票都可以買，而選擇績優股或是投機股的共同點都是在賺價差，但兩者的差異在於交易風險以外的風險，例如說：公司倒閉的風險。

換句話說，如果你今天挑的是績優股，那你所面臨到的風險，大概就是交易上面的風險，例如說：「追高」或者是「殺低」；可是如果你選擇操作的是投機股，你所面臨的挑戰，就不只是追高殺低的交易風險而已，還有可能會面臨到公司可能倒閉的信用風險。

到這邊為止，我相信你應該已經清楚知道，股票投資目的到底是在做什麼了，就是要「賺到價差」；而要長期穩定的賺到價差，你一定要學會「停利」跟「停損」，而且要時時刻刻都保持理性。

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

相信我，你的錢賺不完！（圖／一刻鯨選　提供）
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「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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