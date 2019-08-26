鳥羽藝術展倒數五日！《飛羽集》作者伊絲塔與你分享珍藏鳥羽和回憶

2019-08-26 16:27 聯合新聞網 讀.書.人



文／邱懷慧

作者伊絲塔親自編織的捕夢網、經過20道工法處理的鳥羽寶貝們靜靜陳列於櫥窗內。（圖／聯合文學 提供） 分享 facebook

「當整個外在世界變動不安時，妳有個收藏，可以安放自己，安放故事。」

書名：《飛羽集》作者：伊絲塔出版社：聯合文學出版時間：2019年6月26日 分享 facebook

《飛羽集》的文字一如她的收藏輕巧，且同樣富含自然界的訊息。走訪過海內外各地鳥徑，拾起片片緣份帶來的巧遇，每一次收藏，都是靈魂的震動共鳴，像拾起一部分的自己，逐漸將自己拼貼完整的過程。她書寫的，不僅僅是身為一個女人的成長蛻變，筆下援引的古今中外文本，脫離不了鳥，卻也諭示了人與自然的不可分割，那是自然萬物共依共存的哲學。

伊絲塔在誠品台大店文學書區的展櫃展出她的第一場鳥羽藝術展。展品皆是她親自繪畫、親手編織而成，鳥羽則是她親訪世界各地鳥徑拾來的無價之寶。其實收藏本應只留給親密的人看見，也因著《飛羽集》的出版，時機正好，這些來自大地之母的禮贈，應該可以讓更多靈魂氣息相近的人看見。

平常除了需勤跑鳥徑，好等待撿拾眾鳥換季時自然掉落的鳥羽，伊絲塔的足跡更遍訪國內外各大鳥園。一根落羽要變成藝術品，從棲地採集開始，需經過殺菌、風乾、煙燻至分類、比對，接著理羽、上膠、反覆上色、上漆，最後才以適合的包膜保護等，前後共需15至20道以上的工法，才能維持毛色不綴、保存完整。即便過程繁瑣，但希冀留住大自然繽紛色彩的心，從不因此而有所消磨。

分享 facebook

「其實這是一趟藉由鳥羽收藏，開啟探索內在、修補自我羽翼的旅程。」

除了展出《飛羽集》書中各章鳥主繪於金潛紙上墨彩的身影十幅，更搭配了白孔雀、五色鳥、皇冠鶴、紅鶴、綠簑鴿等珍禽換羽所製成的捕夢網，另有四幅羽毛畫，除了本土常見綠頭鴨、夜鷺是以初級飛羽繪製之外，更有大寶冠鳥、白枕鶴這類象徵長壽與豐盛的珍稀禽鳥畫作。創作者伊絲塔希望能透過這次的展覽，讓更多人走進飛羽世界。

推薦活動資訊

分享 facebook

另外，陳列展結束後會有一個講座分享，歡迎有興趣的朋友屆時踴躍參加！

吉光片羽──《飛羽集》羽毛藝術展展後分享│新書分享會

從親訪鳥徑拾起落羽開始，伊絲塔靜心體察大自然給她的訊息，藉由手寫文字、手作捕夢網與鳥羽、鳥主繪畫，告訴妳／你這天地間的秘密。來吧！一起踏上這趟探索內在、修補自我羽翼的旅程。

活動時間│9/07(六) 2:30pm-4:30pm

活動地點│誠品台大店 3F 藝文閣樓

本次主講│伊絲塔（《鳥羽集》作者本人）

了解更多活動資訊